快訊

以色列駐北京大使館1職員遇襲 被刀刺傷疑是恐怖攻擊

棒球／說古林睿煬「從小體弱多病」挨轟 馬西屏：我很懂體育

以巴衝突默示錄：建國神話下的苦難歷史

男煩惱新工作「年薪少30萬」 網看1細節大驚：瘋了才留現職！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友猶豫要選薪水略低於現職的輕鬆工作，還是維持目前130萬至140萬年薪的工作。示意圖／Ingimage
一名網友猶豫要選薪水略低於現職的輕鬆工作，還是維持目前130萬至140萬年薪的工作。示意圖／Ingimage

生活品質與薪資常讓許多上班族猶豫不決，擔心若選擇其中一項，會導致職涯發展受限或犧牲家庭相處，日前有位網友表示，他目前工作年薪130萬至140萬，但工時10小時為常態，新的職缺則是工時穩定8小時，通勤時間還省很多，年薪也有110萬左右，他好奇「該怎麼選擇？新工作年薪少了30萬至35萬元，但一年增加931小時的下班時間」。

一名網友在PTT發文表示，他現職工作上班常態10小時，有時會高達13小時，加上每日通勤時間要2.5小時，年薪有130萬至140萬之間，但是壓力大而且工作繁忙。

不過近日有一個新的工作機會，工時8小時且可準時下班，通勤時間來回不到10分鐘，年薪則是110萬左右，但是一個新的產業，跟他先前熟悉的領域不同。

對此，原PO表示「新工作的年薪少了30萬至35萬，但一年工作日中多出了931小時可作為家庭時間與個人利用，且我已婚，未來規劃有小孩，我該留下還是離職呢？」

文章曝光後，多數人秒選新工作，直言「當然是新工作，才差30萬，但是工時跟通勤時間比原工作省超多，傻了才待在原職」、「3年內若會有孩子，應該要選新工作，適應了一年之後，就可以生孩子了」、「時間價值才是真正重要的，台灣很多企業觀念太落後，你不應該去常態加班的公司」、「你現職的工時加上通勤時間要花15小時，這樣工作太可怕了吧」、「現職都做了10年，有點積蓄拿去投資，應該也不差30萬了吧？」、「完全是秒選新工作，有老婆跟小孩的家庭，如果沒有足夠休息時間，你能忍受幾年？時間損失是無形的，包含休息時間、培養興趣、夫妻與孩子的感情等等」。

但也有人認為要留在原職，指出「老實說除非家裡不缺錢，不然建議薪水不要越跳越少，至少也要找薪水差不多且工時短的，況且新工作就是一個未知數，你也不一定會習慣，工時也許沒有你想像的短，所以大多數人就是選擇拿多的薪水」、「還沒進去新工作都很夢幻，但是一年少30萬很多，也要跟家人討論吧」、「如果你未來工作還想要持續往上，那新工作的薪水就很弱」。

工時 薪資

延伸閱讀

台中好市多加油享「每公升優惠4元」福利 羡煞其他縣市

王世堅換髮化身「伏黑堅」提醒民眾保暖 辣到動漫迷雙眼

「藍白合」抽出凶卦 謝龍介：過程坎坷但會柳暗花明又一村

台中知名小吃店被查出用美豬 老闆坦言負能量爆棚：概括承受

相關新聞

「沒工作」如何保勞保？可投靠職業工會？4大QA搞懂

在國民年金開辦15年大限的「落日條款」10月退場後，代表往後領取勞保等社會保險老年給付者，無論幾歲都不能再參加國保。也就是說，如果想讓自己的勞保老年給付「領好領滿」，在尚未退休前，盡量不要讓勞保年資中斷；但如果碰到失業、育嬰留停等情況要怎麼做呢？

連鎖速食店狂發上百封面試通知 求職者崩潰：堪比恐怖情人

許多求職者為了增加面試的機會，除了主動應徵外，也會將履歷公開於求職網。一名網友近期想利用休假兼職，並公開履歷，卻沒想到一間連鎖速食店的分店竟在一年內不斷發送「面試通知」，讓他備感困擾。

她嘆出社會後越來越沒朋友 過來人曝1狀況：會更少

許多人出社會後因為工作生活忙碌，漸漸地和同學、朋友沒有了交集，甚至還可能因此失去聯絡。一名女網友在Dcard發文透露工作後越來越懶得聊天，連和朋友的聚會也越來越少，讓她想問大家是否也會這樣？貼文讓不少人很有共鳴。

男煩惱新工作「年薪少30萬」 網看1細節大驚：瘋了才留現職！

生活品質與薪資常讓許多上班族猶豫不決，擔心若選擇其中一項，會導致職涯發展受限或犧牲家庭相處，日前有位網友表示，他目前工作年薪130萬至140萬，但工時10小時為常態，新的職缺則是工時穩定8小時，通勤時間還省很多，年薪也有110萬左右，他好奇「該怎麼選擇？新工作年薪少了30萬至35萬元，但一年增加931小時的下班時間」。

中高齡心聲／高學歷空姐、服裝公司闆娘 嘆遭年齡歧視

職場對中高齡真的友善嗎？1111人力銀行今（13）日舉行中高齡職場困境調查記者會，有二位中高齡求職者特地現身分享。一位曾...

中高齡心聲／八成八認重返職場有困難 四成五合適工作難找

根據1111人力銀行今（13）日發布的最新調查顯示，上班族最擔心45歲以後面臨的職場困境包括：中年失業找不到工作65.0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。