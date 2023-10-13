男煩惱新工作「年薪少30萬」 網看1細節大驚：瘋了才留現職！

生活品質與薪資常讓許多上班族猶豫不決，擔心若選擇其中一項，會導致職涯發展受限或犧牲家庭相處，日前有位網友表示，他目前工作年薪130萬至140萬，但工時10小時為常態，新的職缺則是工時穩定8小時，通勤時間還省很多，年薪也有110萬左右，他好奇「該怎麼選擇？新工作年薪少了30萬至35萬元，但一年增加931小時的下班時間」。

一名網友在PTT發文表示，他現職工作上班常態10小時，有時會高達13小時，加上每日通勤時間要2.5小時，年薪有130萬至140萬之間，但是壓力大而且工作繁忙。

不過近日有一個新的工作機會，工時8小時且可準時下班，通勤時間來回不到10分鐘，年薪則是110萬左右，但是一個新的產業，跟他先前熟悉的領域不同。

對此，原PO表示「新工作的年薪少了30萬至35萬，但一年工作日中多出了931小時可作為家庭時間與個人利用，且我已婚，未來規劃有小孩，我該留下還是離職呢？」

文章曝光後，多數人秒選新工作，直言「當然是新工作，才差30萬，但是工時跟通勤時間比原工作省超多，傻了才待在原職」、「3年內若會有孩子，應該要選新工作，適應了一年之後，就可以生孩子了」、「時間價值才是真正重要的，台灣很多企業觀念太落後，你不應該去常態加班的公司」、「你現職的工時加上通勤時間要花15小時，這樣工作太可怕了吧」、「現職都做了10年，有點積蓄拿去投資，應該也不差30萬了吧？」、「完全是秒選新工作，有老婆跟小孩的家庭，如果沒有足夠休息時間，你能忍受幾年？時間損失是無形的，包含休息時間、培養興趣、夫妻與孩子的感情等等」。

但也有人認為要留在原職，指出「老實說除非家裡不缺錢，不然建議薪水不要越跳越少，至少也要找薪水差不多且工時短的，況且新工作就是一個未知數，你也不一定會習慣，工時也許沒有你想像的短，所以大多數人就是選擇拿多的薪水」、「還沒進去新工作都很夢幻，但是一年少30萬很多，也要跟家人討論吧」、「如果你未來工作還想要持續往上，那新工作的薪水就很弱」。