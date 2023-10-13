「沒工作」如何保勞保？可投靠職業工會？4大QA搞懂

在國民年金開辦15年大限的「落日條款」10月退場後，代表往後領取勞保等社會保險老年給付者，無論幾歲都不能再參加國保。也就是說，如果想讓自己的勞保老年給付「領好領滿」，在尚未退休前，盡量不要讓勞保年資中斷；但如果碰到失業、育嬰留停等情況要怎麼做呢？

勞工保險屬於「在職保險」，也就是說，要有工作才能投保，若沒有工作將無法繼續投保；不過，沒工作時也有7種特殊情況可以持續加保勞保。

《遠見》整理以下4大QA，讓您一文搞懂續保權益。

Q1〉沒工作也可續保勞保？7種狀況這樣保

勞保局指出，包括服兵役、派遣出國、因傷病留職停薪、因案停職、育嬰留職停薪、職災勞保醫療期間退保、參加勞保滿15年被資遣卻尚未符合老年給付請領條件者，上述7種對象仍可以繼續參加勞保、累積投保年資。

以服兵役、派遣出國、因傷病留職停薪、因案停職而言，勞保局說，若勞工願意持續加保勞保，投保單位不得拒絕，且還需繼續為勞工負擔保險費。

不過，值得留意的是，除了派遣出國外，服兵役、因案停職及因傷病留職停薪者，若想要繼續加保勞保，需要由投保單位填具申請書，向勞保局申請。也就是說，民眾仍要主動要求僱主為自己加保。

另外，民眾在這些特殊狀況下加保勞保，期間不得調整投保薪資，勞工也需持續繳納原先在上班時所負擔的勞保費用，通常仍從薪資中扣繳。但是，如果加保期間為留職停薪，僱主並無給付薪資，個人負擔部份仍由投保單位先行墊繳，日後再向員工收取。

以服兵役、派遣出國、因傷病留職停薪、因案停職而言，勞保局說，若勞工願意持續加保勞保，投保單位不得拒絕，且還需繼續為勞工負擔保險費。（示意圖／Ingimage）

Q2〉請假也不中斷？育嬰留停也可續保勞保？

還有一種特殊的狀況是「育嬰留職停薪」，許多人申請育嬰留停後，並不知道勞保仍可續保，且不少公司都會因為留職停薪期間，沒有實際領取薪資，因此自行為員工辦理退保。

因此，辦理育嬰留職停薪的民眾，也必須主動辦理勞保續保，否則將會喪失留停期間的勞保年資。

至於如何辦理勞保續保？在申請育嬰津貼時，同時申請繼續加保，也就是在填「育嬰留職停薪津貼申請書、給付收據及繼續投保申請書」時，在申請書上的「育嬰留職停薪期間繼續投保」欄位，勾選「同意繼續投保」。

另外，如果未申請育嬰津貼，只申請繼續加保的話，也有「勞工保險被保險人育嬰留職停薪繼續投保申請書」可填寫申請。如果擔心遭到投保單位刁難，或是不方便透過投保單位辦理，也可以由民眾將申請書填妥後，在留職停薪時，郵寄至勞保局申請。

Q3〉年資滿15年被資遣也可續保？

民眾若是在勞保加保期間發生職業災害，又在職災醫療期間沒了工作，也同樣可以參加勞保普通事故保險，更可持續加保至可領取老年給付為止。

另外，如果是被公司資遣的民眾，若勞保年資合計滿15年，卻尚未符合請領老年給付條件，也就是「中年失業」的狀況，同樣可以在離職退保2年內申請勞保普通事故保險，直到符合請領老年給付為止。

但是，要特別留意的是，需要自行負擔勞保費8成，另2成則由政府補助。假設失業前的勞保投保薪資為45800元，必須繳納「45800×11％（勞保費率）×80％（自行負擔）」，也就是4030元，對比原先受僱時僅負擔3成、約1100元的勞保費用，顯然高了不少。

「中年失業」的狀況，可以在離職退保2年內申請勞保普通事故保險，直到符合請領老年給付為止。（示意圖／Ingimage）

許多民眾在沒有工作時，也可能為了延續勞保年資，選擇職業工會進行投保，其中，不少人並未實際做與該職業工會相關的工作，而是以「掛名投保」的方式，延續勞保年資，直到找到工作再退保。

對於民眾常在職業工會「掛名投保」的方式，勞保局指出，在職業工會加保勞保，必須具備「無一定僱主」或「自營勞工」的資格。

所謂「無一定僱主」指的是，在3個月內受僱於2個以上非勞保強制投保單位的勞工，像是從事家教或清潔等接案性質的工作。「自營勞工」則是指獨立從事勞動或技藝工作獲得報酬，且未僱用有薪員工，像是計程車司機或攤販等。

因此，若未具備上述這兩種身分，根據規定無法由職業工會加保勞保。而即使具備職業工會加保資格，也需要從事與該工會相符的職業性質，否則民眾在非本業的職業工會進行投保，若是出現職災事故，未來在事故認定上將會產生爭議。

值得注意的是，勞保局可能進行身分查核，要求投保民眾出具工作證明，若被發現非屬該行業的掛名投保，不但會取消投保資格，連已繳納的保險費也不會退還。

（本文出自2023.10.4《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）