新聞眼／旅宿缺工 還是缺廉價勞工？

觀光旅宿業疫後喜迎客，卻屢爆出缺工，業者頻抱怨，加薪一萬元，還是找不到人，要求政府開放引進移工。不過仔細分析勞動部的媒合成效，推介了多達五千多人，最後卻僅雇用四百人，媒合率不到一成，其中竟有高達三成四的求職者處於等通知面試的漫長等待，旅宿業究竟是真的缺工，還是缺廉價勞工，答案似乎昭然若揭。

為了凸顯旅宿業缺工，飯店業高層屢博媒體版面，稱「連總經理級的員工都要下去幫忙打掃房間！」不過不要光看表面的鋪床戲碼，讓數字說話吧。

交通部觀光署宣稱房務、清潔人員缺口高達五千五百人，勞動部也為此提補助方案，薪資需達一定條件，只是觀光署最後提報給勞動部的職缺數卻僅一四七四個，到底是實際缺口沒有這麼多，還是大多職缺過不了薪資門檻這一關？更遑論最後媒合率甚至不到一成。

人口結構變遷下，缺工將是常態，好的薪資條件、勞動環境才是企業搶才、留才的基本標配。旅宿業者若仍以舊思維走老路，只想用低廉勞動力壓低營運成本，再哀嘆找不到員工，恐將葬送產業競爭力，也讓國人就業機會跟著陪葬。

從農業、一般營造業、特定登記工廠、家庭看護工免評對象，政府步步放寬，現在又打算放行旅宿業，難不成其他缺工的服務業別也要比照辦理？台灣移工政策早已失控，選舉將至，更淪為政策買票的籌碼，政府應當把關，而不是任由業者予取予求，放任旅宿業一面宣稱招募不到本國勞工，一面只想用移工，讓台灣永遠擺脫不了低薪鬼島惡名。