旅宿業擬開放移工 交長：已提初步方案

國內旅宿業缺工嚴峻，行政院擬開放聘雇外籍移工，交通部觀光署近日先後找業者討論執行細節。據了解，公協會代表初步提出三建議，包括開放名額至少六千名、依勞動部核配比率作為上限、本國旅宿業勞工薪資補貼持續進行。交通部長王國材表示，考量移工對房務清潔工作意願較高，初步方案已提出，還要跟勞動部討論。

根據觀光署統計，目前國內旅宿業缺工約八千人，其中房務及清潔約五千五百人。旅宿業缺工狀況持續已久，更有不少業者喊出「履歷來了就用」。然而根據勞動部統計，旅宿業房務人員專案媒合成效截至九月廿七日止，觀光署提供二六五家、一四七四個全時職缺，符合專案職缺薪資條件二四五家、一一二一個職缺，勞動部推介五○五六人，不過業者實際僱用僅四百人。

旅宿缺工 媒合率不佳 製表／葉冠妤、周彥妤

未媒合成功原因，求職端以還在等候面試通知居多，約百分之卅四點七六；雇主則稱應徵者「體能、健康條件」不符，占百分之十五點五六，時間不符有百分之十三點七三，錄用已額滿則有百分之十三點四六。

觀光署分析，媒合率不佳主因為中高齡者體力無法負荷，年輕人多數希望以兼職方式，能有較多彈性額外從事外送等工作，即便媒合到也做不久。

王國材表示，很多人認為房務、清潔工作辛苦，國外移工或許意願較高，會跟勞動部討論後再確認方案內容。

中華民國旅館商業同業公會全國聯合會副理事長鄭昇昌表示，現已形成大致共識，但關鍵在於勞動部能否接受。初步建議若開放外籍移工至少要達六千個名額，且為了避免集中在特定區域，勞動部應訂定可申請移工的核配比率，以投保人數當基準點，並以房間數設限；另也希望開放移工後，現有的本國勞工薪資補助能持續進行。

中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧也說，緊接年底聖誕節、跨年、春節將至，希望盡快通過，讓業者有時間準備。

觀光署表示，下周還會再和一些公會討論，蒐集各方意見，包括本籍跟外籍勞工配比、計算標準等，都還在研議。