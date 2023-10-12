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開放旅宿業聘移工／學者反對：缺工是假象 癥結在低薪

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
近日傳出行政院擬開放旅宿業引進移工，本周將召集勞動部、交通部研議，盼11月上路。旅宿業者雖樂觀其成，但勞團、學者皆持反對意見。示意圖／勞動部雲嘉南分署提供
近日傳出行政院擬開放旅宿業引進移工，本周將召集勞動部、交通部研議，盼11月上路。旅宿業者雖樂觀其成，但勞團、學者皆持反對意見。示意圖／勞動部雲嘉南分署提供

對於政院有意開放旅宿業聘雇外籍移工，勞團、學者皆持反對意見，強調召募不到人的癥結點在「低薪」，且開放旅宿業聘雇移工，將打破移工政策基調，大開後門。勞團更批評，接下來可能各個服務業都喊缺工，行政院難道要全部開放嗎？

台大國發所兼任副教授辛炳隆表示，當年開放製造業、社福類移工，前者是考量產業國際競爭力、擔心廠商出走，後者為長照體系發展尚不健全，反觀旅宿業是內需服務業，沒有國際競爭壓力，只要薪資條件提升就能供需平衡，若貿然開放聘雇移工，往後各行各業是不是比照辦理？

辛炳隆表示，原本從事旅宿業的人不願回流、新血也不想投入，關鍵就在於待遇。他說，政府政策立場搖擺，導致旅宿業者坐等開放移工，且缺工本來就是雇主可操弄的議題，只要壓低待遇、不錄取應徵者，就能帶來缺工假象。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，現在是旅宿業者講話比較大聲，接下來可能各個服務業都喊缺工，行政院勢必承受四面八方的壓力，難道要全部開放？

孫友聯也質疑，缺工的真實性是否存在？政府不去檢討移工政策適當性，反而變本加厲開放更多產業引進移工，以低薪剝削移工。

勞動部次長陳明仁坦承，疫後擴大就業方案成效確實不盡理想，是否開放旅宿業聘移工，須由交通部提案至跨國勞動力政策協商諮詢小組討論。

移工

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