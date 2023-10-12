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就業獎勵／發錢錦上添花 學者：不如先照顧被迫離職者

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
為鼓勵中高齡勞工重返職場，勞動部擬祭出就業獎勵金。 （示意圖） 圖／聯合報系資料照片
為鼓勵中高齡勞工重返職場，勞動部擬祭出就業獎勵金。 （示意圖） 圖／聯合報系資料照片

為了鼓勵五十五歲以上勞工重返職場勞動部擬祭出就業獎勵金，鼓勵中高齡勞工回流。不過學者認為，五十五歲勞參率下滑，不見得是因就業意願變低；也有學者直指，與其發錢「錦上添花」，不如著力在明明想繼續工作，卻因年齡歧視、家庭照顧議題不得不被迫退出職場的那群人。

文化大學勞動暨人力資源李健鴻認為，台灣五十五歲以上勞參率雖比鄰國低，但跟國內整體勞參率沒有差很多，主要是六十歲、六十五歲以上勞參率才落差大，建議就獎發放年齡應提升到六十或六十五歲以上，這群人才更迫切需要。

李健鴻說，就獎目的是補貼勞工，促進就業意願，因此須符合兩個要件，第一是補貼對象是否本來尋職意願就比較低，第二要件是他們的就業狀況跟勞動市場環境有關聯，但五十五歲以上勞參率往下掉，就業意願可能只是原因之一，但不會是主因。

台大國發所兼任副教授辛炳隆也認為，各國薪資獎勵、就業補貼政策都偏錦上添花性質，十個出來工作的中高齡，可能只有兩、三人是受就獎鼓勵才重返職場，勞動部應先做評估研究，到底五十五歲的人不再出來工作的原因是什麼？不是看勞參率比較年齡層、其他國家低，就一味祭出獎金。

辛炳隆認為，隨人口結構改變，中高齡、高齡勞參率提高是必然趨勢，勞動部該著力的對象應是明明想繼續留在職場，卻因身處年齡歧視、家庭照顧議題的不友善職場，被迫離開的人。

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