旅宿業拚下月開放移工 觀光署將提評估報告

疫後觀光復甦，但國內旅宿業缺工問題至今未解，連帶導致業者供應量能不足、房價上漲。外傳行政院擬開放旅宿業聘雇外籍移工，交通部觀光署今將和中華民國旅館商業同業公會全聯會討論執行細節。對此，業界多表示樂觀其成，但申請成本、開放條件等盼有完整配套，也會觀察移工能力是否適用。

觀光署表示，關於旅宿業開放移工準備工作，事涉各方意見與準備，正依據勞動部要求，研擬「旅宿業開放外籍移工評估報告」，並就技術層面提供專業意見，尚需共同硏商。

旅宿業缺工問題嚴重，勞動部雖推動試辦為期一年的「疫後改善缺工擴大就業方案」，但媒合成效不盡理想。根據勞動部統計，截至九月底，觀光署提供二六五家、一四七四個全時職缺，符合專案職缺薪資條件二四五家、一一二一個職缺。勞動部已推介五○五六人，不過協助業者雇用僅四百人。未能媒合成功的原因，雇主端認為應徵者「體能、健康條件」不符，求職端則以還在等候面試通知居多。

近日則傳出行政院有意在十一月前開放旅宿業聘移工，讓業者趕上跨年、春節商機。花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡透露，觀光署今邀旅館公會全聯會協商細節，包括業者申請成本、移工逃跑問題、就業最低年限、開放條件等。

張琄菡表示，現在花蓮縣旅宿業約有七千多名員工，長期缺工一千兩百到一千四百人，有六成集中在房務，隨著新飯店陸續增加，還會增三、四百名缺口，先前勞動部認為提高薪資、就業環境就能有所幫助，但業者欠缺的是穩定勞動力，至少移工不會「今天上了，明天不想上」。

台北凱達飯店則說，有多的人力能運用當然樂觀其成。