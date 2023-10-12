獎勵中高齡就業 勞團：關鍵在職場

台灣將於二○三○年面臨四十萬名勞動力缺口，為開發中高齡、二就婦女投入勞動市場，勞動部日前推出「婦女再就業計畫」，祭三萬元就業獎勵金，預計年底再推就獎，吸引五十五歲以上中高齡勞工「回流」，目前初步規畫比照二就婦女，發給一次性就獎，但適用資格、發放金額與形式，外界意見仍分歧。

全產總秘書長戴國榮說，很多中高齡是因企業關廠、顧老顧孫等家庭因素被迫離職，不是勞工不願意繼續待在職場，而是回不去，應從職場環境對症下藥。

台灣去年整體勞參率約百分之五十九點二。廿五歲到四十九歲都還有百分之八十五、九十，但五十五歲過後，斷崖式下滑，五十五歲至五十九歲勞參率一口氣跌至百分之五十九點六，六十到六十四歲更僅剩下百分之卅九點六。跟南韓、日本差距落在十五至卅五個百分點間。

就業獎勵行之有年。勞動部過去針對3Ｋ製造業、照顧服務業、營建工程業等，都先後祭出缺工就業獎勵。今年五月因應疫後缺工潮，旅宿房務、航空地勤、餐飲業等產業，也有疫後缺工就獎。九月則再推出「婦女再就業計畫」，近期正規畫中高齡「55plus計畫」，也預計發放就獎。

但檢視缺工就獎近三年成效，3Ｋ製造業年僅約千人領補助，平均請領月數十四個月。照顧服務業去年六千多人領就獎，但平均請領月數僅十三個月。營造業更不再續辦。進入這三產業的勞工平均皆未領滿十八個月，寧可閃人，遭質疑大撒幣真能促進就業嗎？

勞動部官員解釋，就獎只是提供誘因，把人引進來，但要留才，仍要靠雇主提供薪資願景、好的勞動環境。

另一名勞動部官員強調，五十五歲以上就獎，是讓離開職場的人有誘因重返職場。適用資格、發放的金額跟形式意見分歧，也擔心跟其他就獎有競合問題，初步規畫傾向婦女再就業模式，分兩階段給一次性金額，除了勞工端，也有雇主端的友善職場措施。