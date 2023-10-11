護理師靠團隊與成就感 找到留下的價值

低薪資、低尊嚴、低勞動條件，護理師常自嘲為「三低產業」，繼續留在臨床的護理師，大多是靠團隊熱血、成就感支撐。嘉義基督教醫院加護病房護理長倪秀斐說，「投入護理產業超過廿年，期間也想過要離開」，多靠團隊間相互打氣，才讓她願意久待。

倪秀斐說，擔任「阿長」（護理長）後，須負責病人照顧、團隊溝通協調、衛教輔導等業務，且需面對眾多內外夾擊的壓力，例如，有時負責病患數變多，常被家屬放大檢視，而被喝斥痛罵。又或薪資結構不完整、日夜班輪班等。

倪秀斐指出，工作壓力曾大到讓她想放棄護理工作，但同事們相互支援，給予支持，令人溫暖感動，這支撐著她一路走了下來。

在醫學中心擔任護理師超過廿年的楊依靜表示，很多單位即使累得半死，但只要學姐願意教，學妹願意學，相互幫忙，又有護理長當靠山，解決問題，即使薪水少、工作累，留任率仍非常高。最怕的是，護理師之間「霸凌」，欺負菜鳥學妹，就一定留不住人。

奇美醫院急診室副護理長吳柏勲表示，從新冠、流感到登革熱，急診人數居高不下，薪資制度又不完整，若不是找到成就感及自我價值，確實很難撐下去，自己是靠著積極衛教患者、與團隊合作救回病人，降低疲勞感，並從中獲得成就感，「年輕世代護理師如果找不到留下來的價值，大都沒辦法待得久」。