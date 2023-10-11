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台灣困境／護理師一天照顧40病患 工時逾10小時

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

「一天照顧四十多名病患，還要幫忙開立醫囑，隨時還可能接到電話，被叫去開會，承受各方壓力。」甫退休的資深護理師感嘆地表示，這個工作太累人了，沒辦法獲得相應的報酬，許多護理師和她一樣，選擇退休年齡一到就申請退休，不想再待在高壓的醫療環境中，這已經不是少數，而是常態。

該名護理師年僅五十五歲，在北部醫學中心服務十多年，想就近照顧父母，轉調至中部分院任職，但無論是在北部還是中部，照顧病患的壓力絲毫未減。除了輪值三班外，還得調度屬下、處理行政，應付家屬抱怨、醫院評鑑、上級要求，可說是包山包海，忙到生活一團亂。

她曾待過內科急性病房，每天照顧十五至廿張病床患者；而內科慢性病房護理人力更少，曾一天照顧超過四十張病床，幫長期臥床、長出褥瘡的患者換藥、更換三管（鼻胃管、尿管、氣切管），表定工時為八小時，不含休息時間一小時，但光與下一班的護理人員交班四十張病床患者需求，至少得花一個多小時，平均工時超過十小時。

工作廿多年，現在身軀疲憊，年資一滿遂申請退休，她說，五十五歲退休，年紀算早，還會繼續工作，因有月退俸，「薪資」不會是二度就業的主要考量，希望工作與生活取得平衡，且壓力不要太大，預計投入長照機構相關產業。

該護理師表示，台灣護理人員嚴重不足，已是長期問題，人力少，而照護病人數多，又得承受家屬干涉，工作輪值三班，且薪水不高，這讓許多年輕護理師不願意久待，只要海外有工作機會，就可能出走，或是往長照體系發展，醫護短缺成為無解的困境。

護理師 患者

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