搶護理師 歐美祭高薪

「一周上班三天，年薪六萬美金，上五天班，年薪十萬。」，這可不是高科技人才待遇，而美國專科護理師薪資。疫情後，全球掀起護理師離職潮，美國、澳洲、英國、加拿大、新加坡等先進國家祭出高薪，對外聘請護理師，最近坊間出現不少「國外護理考照專班」，儘管補習費不便宜，仍吸引年輕世代護理人員報名。

衛福部統計，美國現有三一○萬名護理人員，到了二○三○年需三三○萬人，才足以撐起照顧市場，約需增加一點一倍。日本現有一三○萬名護理人員，二○三○年需要人力逾二百萬人，增加至少一點五倍。台灣現有十八點六萬名護理人員，二○三○年需至少廿四萬人以上，增加一點三倍。

曾考取美國ＲＮ證照的李姓專科護理師表示，最近一兩年歐美等先進國家護理人力急缺，紛紛向台灣招手，她身邊不少同學、學妹躍躍欲試，因為在國外擔任護理師，薪資或福利之優渥，為台灣難以想像。

舉例來說，美國專科護理師月薪約三十萬台幣，這差不多是台灣醫師的平均月薪，而台灣專科護理師月薪才六萬，僅約美國的五分之一。再者，歐美尊重專業，工作相對單純，反觀國內護理範圍複雜多了，有時甚至得幫病患洗澡擦身。

李姓專科護理師指出，愈來愈多台灣年輕人嘗試海外打工，而歐美國家護理師待遇誘人，確實讓不少年輕世代護理師相當心動，報考國外考照專班，一旦克服外語能力，就離開台灣，一位離開醫學中心的臨床護理師說，最近就有好幾位學妹考上美國ＲＮ，國外薪資待遇、工作環境明顯較優，台灣如想留住護理人員，除了改善現有醫療制度，還必須面對國際競爭。

對此趨勢，衛福部照護司司長蔡淑鳳則持不同意見，她表示，各國爭奪護理師，大多發生在歐美間，台灣尚未出現大規模護理人力外流的現象，或許部分會遠赴美國，但應該只是少數人。