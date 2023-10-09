被主管告狀反讓對方「碰一鼻子灰」 她讚：遇到高EQ同事

職場交際一直是許多上班族的難題，不過日前有位上班族驚呼「遇到真正厲害的同事了」，她發現女同事雖然被主管說壞話，但仍會顧大局，不會隨意破壞辦公室情感，直到主管無理告狀到老闆那邊後，女同事才將事情原委，以及主管對她的謾罵紀錄呈現出來，讓主管「碰一鼻子灰」。

一名網友在Dcard指出，公司在暑假前來了一位30多歲的姐姐，工作能力比主管厲害，又很會察顏觀色，獲得主管的信任。不過後來這位女同事因為跟主管對工作的意見不同，惹怒了主管，因此主管開始會跟其他同仁說女同事的壞話，暗示要孤立那位女同事。

原PO指出，好幾次主管對女同事提出無理的要求，女同事有試著溝通，但主管還是堅持己見，是其他人出聲勸阻才罷休，而女同事則回應「不在意這種事，她來上班就做好工作，不想因為小事把辦公室氣氛弄糟」。

而事後主管還跑去跟老闆告狀，老闆也跟女同事約談，原PO表示「原本以為女同事會這樣離開公司，反而是主管碰了一鼻子灰，因為女同事把主管私下罵人的訊息給老闆看，讓老闆合理評估」。

文末，她表示「我覺得這位同事真的很厲害，她不是無所謂被主管欺負，只是在等時機而已，很佩服這種高EQ又不會心機重的人」。

對此，許多網友回應「那是因為老闆腦袋清楚，如果碰到只喜歡被捧的老闆，我看同事也得離職」、「那是因為老闆是明理人，如果遇到是非不分的就不同下場了」、「希望我有朝一日也能像這位同事一樣，遇到不好的事也能泰然自若」、「我覺得這位同事就是一直退讓，被約談才全盤托出，其實算滿正常的反應」。