世界尊嚴勞動日 勞陣喊：企業暴利引發通膨「是時候加薪了！」

明天是「世界尊嚴勞動日」，國際工會聯合會（ITUC)將今年主題訂為「是時候加薪了」（It's Time for a Pay Rise)，以解緩企業暴利引發通貨膨漲帶給勞動者的巨大生活壓力。台灣勞工陣線、立委范雲今召開記會響應國際行動，呼籲政府面對台灣低薪問題，透過建立最低工資法制化、建立薪資透明制度、提高工會組織率，才讓勞工擺脫低薪，擁有真正的勞動尊嚴。

勞陣秘書長孫友聯說，近來大家頻繁看到各行各業喊缺工的新聞，從製造業、服務業到各行各業都在要求大量引進廉價勞工，但其實缺工就是要加薪，這是經濟學基本原理。

勞陣副秘書長楊書瑋指出，近40年來，全球經濟規模成長逾4倍，但薪資份額卻下降13%，主因是勞動者權利受到嚴重侵蝕，特別是工會組織率下降。回頭看台灣，近年台灣名目GDP大幅提升，但受僱人員報酬占名目GDP比重〈勞動份額〉卻逐年下滑，2021年名目GDP為21.7兆元，是1998年9.4兆元的2.3倍，與此同時，勞動份額卻從48.2%下降至43%，顯示經濟成長的果實只被少數人享有，並沒有分配給勞工。ITUC便直指，薪資是新社會契約的核心，也是永續、公平經濟的基礎。

范雲也指出，台灣月收不到3萬元的勞工，8年間已大減近15%，但翻轉低薪、彌補過去凍漲不能單靠政府善意，也必須透過立法進行制度性調整。她特別提及性別同工不同酬，ITUC點出全球性別薪資差距約為20％，台灣今年男女薪資差距則為15.8%，退步到10年前，女性平均月薪比男性少了6000元，而要解決性別薪資差距，薪資透明化是最佳解方，像德國已在2017年通過工資透明法 、冰島也在2018年實施企業同工同酬認證等。

文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻進一步指，世界主要國家處理工資問題，有兩個傳統途徑，第一個是靠最低工資制度，但這畢竟只能解決部分低薪問題，另一個途徑是靠勞資協商，但在全球化、彈性化下，工會力量已逐漸被削弱。金融海嘯後，各國出現新的途徑，美國、歐盟國家分別要求企業在求才階段、員工在職期間建立建立「薪資透明制度」，使勞工擁有「薪資的資訊權」，減少資方掌控薪資資訊，拉近勞資雙方長期的不對等。他建議台灣可效法歐盟作法。

全國產業總工會政策部主任李佳育說，疫後歐美國家罷工運動四起，主要是疫情期間勞工配合雇主共體時艱，但疫情帶來的壓迫、原物料上造成的高通膨，讓勞工感受到就業不穩定、面臨生活困頓，雇主過去積欠的薪資總該還來了吧，因而群起要求雇主加薪、改善勞動條件，讓勞工擁有實質購買力、維持基本生活。

她指出，尊嚴勞動的其中一個面向是透過勞資對話協商，來達成共識，但依據勞動部今年第2季統計數字，台灣企業、產業工會組織率才8%，會員人數僅71萬7148人，但相較於全台勞工1151萬人，就可看出台灣勞工勞動三權的保障有多麼不足與落後。全產總認為，組織工會、集體協商是改善薪資和工作待遇的關鍵力量，更是勞工擁有尊嚴勞動的重要指標。