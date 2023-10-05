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她剛進公司見「這規定」想離職 引網兩派論戰：誰要請薪水小偷？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享，自己目前新公司的主管規定「上班時間不能滑手機」，讓她因此想離職。示意圖／ingimage
網友分享，自己目前新公司的主管規定「上班時間不能滑手機」，讓她因此想離職。示意圖／ingimage

每間公司的辦公室文化不同，有女網友在Dcard分享，她最近錄取一間傳產大公司，但該公司主管卻規定上班時間不能滑手機。原PO表示，自己不太喜歡長期待在這種辦公室氛圍，無奈詢問「因為這個原因想換工作會不妥嗎？」

原PO透露，她最近錄取一間2000多人的傳產大公司，但自己單位的主管卻在之後才向她說明，有「上班不能做私事，也不能用手機」此項規定。她指出，自己仔細觀察周圍的同事，發現大家真的都沒有偷滑手機，連負責帶她的人也不曾拿手機出來。

原PO說明，她後來悄悄詢問同事，得知主管會默默觀察大家在做什麼，所以就算事情都已做完，也要想辦法做其他事。她表示，自己不太喜歡這種辦公室的氛圍，不想浪費時間待在這樣的空間，只好無奈詢問「因為這個原因想換工作會不妥嗎？」

文章底下，釣出部分苦主分享過去工作禁止滑手機的經驗，「我也是在傳產上班，也完全不能滑手機，甚至有手機櫃鎖著手機，下班才能拿」、「原來大家上班都可以滑手機嗎？我剛入職的時候，只用手機查個資料就被人資約談…還差點被開除」、「我遇過我滑手機查資料，被老闆當眾人面罵說『要滑手機回家滑，你是來上班的』，我當天離職」。

不少網友認為上班時間本來就不能滑手機，支持原PO主管的規定，「上班不做私事不是正常嗎？妳開公司會想花錢請薪水小偷？」、「妳可以回家慢慢滑」、「認真覺得在上班時間，不包含無償加班跟不支薪休息的時間，除了公事習慣用手機聯絡的以外，不使用手機是最最最基本的尊重」、「覺得上班不能滑手機還好，畢竟對方付妳薪水的，不能接受就不要去而已」。

但也有網友不認同，建議原PO若無法忍受，可選擇離職，「只能說每間公司不一樣，不喜歡這家的文化就離職吧！」、「上班被規定連滑手機都不行，還覺得很正常？這只是一個傳產職缺誒，又不是高科技，有機密外流的風險」、「我只去過一間不能滑手機的，隔天立馬提離職」、「換，一天要上8個小時的班，幹嘛讓自己過得那麼痛苦？」

Dcard 主管 離職

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