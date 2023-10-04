職場環境差「身心痛苦」選擇裸辭 父母怪她太弱：工作沒有適不適合的

許多人在職涯規劃上，除了考慮興趣、專長外，也會考量職場環境。一名網友因不友善的職場環境，導致身心狀態不佳而選擇離職，但父母卻質疑為何無法忍受職場壓力，並認為工作沒有「適不適合」的說法，讓該網友懷疑自己是否「太挑了」。

一名網友在Dcard表示，從小都聽從父母的安排，第一份工作便是按照家人的要求進入銀行當櫃員，但工作兩年身心狀態相當緊繃，選擇離職後接軌另一份財務工作，卻沒想到面臨更嚴峻的職場環境，不但薪水福利差甚至有職場霸凌問題選擇裸辭。

原Po提到，與家人討論離職原因，並表示很難找到適合自己的工作時，卻被父母指責當今景氣差難找工作，且工作都會有壓力，為何不選擇「忍下去」、「你就是太弱太欠操了」，原Po回應會一邊兼職打工一邊尋找新工作，父母卻認為畢業後還兼職相當不體面，導致原Po因自己25歲卻未找到合適的工作，感到失敗及迷惘。

許多網友認為兩代觀念不同，建議原Po避免與父母談論工作話題：「我也很不喜歡家人根本不懂還很愛指手畫腳的，後來學乖乾脆不跟他們談工作上的事」、「媽媽說孩子怎麼工作不順我就當作沒聽見，這是我自己的人生，不要指手畫腳的」。

此外，網友們也鼓勵原Po尋找適合自己的工作：「覺得自己心情快樂，身體健康，餓不死就好，找到自己適合的比較重要」、「有時候不是自己不好，而是找不到適合自己的」、「我們生來主要是要為了探索更多有意義、有興趣的事，而工作賺錢來輔助我們，不是為了工作而在生活中尋找一些能撐下去的事務」。