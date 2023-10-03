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心儀公司每天來看履歷！她疑惑怎不邀面試？過來人：就差一點

聯合新聞網／ 綜合報導
求職等待面試邀約的時間難熬，有時需要主動出擊，為自己爭取機會。 圖／Ingimage
求職等待面試邀約的時間難熬，有時需要主動出擊，為自己爭取機會。 圖／Ingimage

找工作需要緣分，找人才同樣也是，雙方能否接上線有時就差在一個動作。一名求職中的網友在人力銀行網站發現，心儀的公司每天都會去看她的資料，卻遲遲沒找她面試，讓她心急又疑惑的求問網友。

「發現被喜歡的公司每天觀看」，一名女網友在「Dcard發文，寫道人力銀行網站有個通知的功能，可以讓求職者知道哪家公司看過履歷，而她也發現自己喜歡的公司「幾乎每天都來看」，但她卻從未被邀請面試。疑惑的她忍不住上網求助，想知道公司這種舉動究竟是什麼意思？

對此，網友們試著幫她解答，「可能有什麼點公司沒辦法，但其他部分欣賞你」、「因為還在猶豫，可能70%符合他們期望」、「會被同一公司觀看好幾次可以確定的是對原PO很感興趣，但又不到可以邀請來面試的程度」、「我之前也遇過這種的，雖然後來有找我去面試，但他也說了就是有些讓他猶豫的點舉棋不定」。

一名人資網友也現身說法，分析同一間公司反覆觀看的原因，「可能104推薦的，HR第一個點開來看你那邊就會有紀錄了；看完決定轉給主管，主管那邊看過你那邊又會有紀錄了；主管決定可以後，要HR邀約，HR點進去後妳又有一筆紀錄了」。

也有網友給出殘酷的答案，「對方公司每天看了卻沒有發面試意願詢問，表示你的履歷他們並不感興趣，只是每天被系統推薦而已」、「每天都被刷掉啊」。但仍有不少人鼓勵她「主動出擊」，「妳既然喜歡就投下去呀」、「他沒發面試，你可投應徵啊」、「履歷再更新寫更仔細一點，把自己的優勢具體載明」。

求職 履歷 面試 Dcard

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