她面試被問「有沒有看公司官網？」 網見細節恍然大悟：原來是陷阱題

面試前要先做足功課，除了準備基本題應答，也可以先查看公司官網。不過近日一名女網友表示，她被面試官問道「有沒有看過公司網站？」時，自己因事前有先做功課，便回答「公司沒有官網」，怎料對方的回覆也讓她滿頭問號。

原PO在Dcard發文回憶起那天面試的過程，當面試官詢問是否看過公司官網時，因為自己事前有先準備，知道該公司沒有官網，便照實回答，怎料面試官下一秒淡淡回一句：「對，我們沒有官網」，讓她瞬間不知道該說什麼，「大家面試有遇過類似這種問題嗎？是要測試面試者有沒有做準備嗎？」

對此，網友紛紛表示，「好好笑」、「陷阱題」、「我上次面試就被這樣問，一模一樣」、「測試有沒有準備跟會不會騙人吧，但是我第一次看到面試官這樣問的」、「感覺上班會滿歡樂的」、「之前也是被問有沒有看公司網站，但我真的沒看就直接說沒有，原本以為要涼涼了，結果後來就通知錄取了」。

也有網友說，「現在這種沒有官網的公司，個人都覺得很危險。一、老闆很小氣。二、資本額少到傻眼的（100萬以下）。三、地圖上查不到公司資訊。四、查商業司公司成立不到一年的。現在很多詐騙，哪知道會不會賣掉嘎腰子」。