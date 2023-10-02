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準時打下班卡！他遭主管警告「考績拿丙」 多留半小時是潛規則

聯合新聞網／ 綜合報導
職場許多眉角要注意，不過有網友近日發文，認為公司的「潛規則」相當不合理。示意圖／ingimage
職場許多眉角要注意，不過有網友近日發文，認為公司的「潛規則」相當不合理。示意圖／ingimage

下班能不能準時走？一名網友表示，自己因準時打下午五點半的下班卡，被主管告知如果不改掉，「今年考績穩拿丙」，讓他相當不悅，直呼「根本是陋習」。

原PO在臉書社團《匿名公社》發文，劈頭就罵：「真的超不爽」，原來是因為他入職後都準時打五點半的下班卡，被上頭盯上，即便事情已經做完了，但主管告知他：「這麼準時下班沒好處」、「整間辦公室都沒人敢準時走，雖然下班時間是五點半，但至少也要六點再走」，更表示如果原PO不改，今年考績穩拿丙。

「我嘴上當然是說『好好好』，沒人會想跟薪水過不去，但我就不明白，不能準時走，訂下班時間要幹嘛？」原PO砲火全開，直呼老鳥不敢走是他家的事，自己為什麼要浪費半小時在公司，同事說這是職場潛規則，「我潛你X啦，根本就是陋習好嗎！」

對此，網友也表示，「直接去勞工局舉發，這種陋習公司早點讓它被罰到破產」、「要奴他去奴就好，別拖人下水」、「既然主管都這麼愛公司，叫他直接住在公司就好了，還有下次他說的話直接錄音，然後投訴媒體及勞工局，讓他沒工作。我也是主管，但我看到都覺得這主管超無能」、「到時間下班天經地義，只要不耽誤到工作，事情做完了留下來幹嘛？吹冷氣逛網拍嗎？」

也有網友嘆，「要改變陋習只能你來當老闆，才能慢慢的讓其他企業一起跟著改，不然你一個上班人還是乖乖的再多待半小時比較好」、「那就擺爛到六點或換工作，不過這爛規則到哪都差不多」。

職場 薪水 考績 勞工局

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