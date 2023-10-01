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26K男遭資遣「超瞎理由」震驚全網 過來人怒了：標準慣老闆

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26K男遭資遣「超瞎理由」震驚全網 過來人怒了：標準慣老闆

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨，自己待在傳產，前幾天被主管以「準時上下班、準時中午吃飯」理由辭退，讓他難以接受。示意圖／ingimage
一名網友抱怨，自己待在傳產，前幾天被主管以「準時上下班、準時中午吃飯」理由辭退，讓他難以接受。示意圖／ingimage

被辭退的理由不能接受！一名網友抱怨，自己待在傳產，前幾天被主管以「準時上下班、準時中午吃飯」理由辭退，委屈表示明明月薪也才26K，難道只做好份內的工作錯了嗎？貼文一出，一票網友也為他抱不平，紛紛直呼：「真的一堆慣老闆」、「資遣費記得」。

原PO昨（30）日在Dcard發文表示，在這份工作任職兩個月，前幾天被辭退了，前主管給的理由是因為他「準時上下班、準時中午吃飯」。對方還說，新人就是要表現給別人看，如果早上8點前到公司，電腦就要打開做事，甚至是「裝忙」。中午也是，打鐘後也應該多做一下工作，再跟其他同事一起去餐廳吃飯，讓別人知道部門很團結。

原PO續指，前主管說看不出他有想上進的心，於是把他辭退，「這究竟是奴性過重？還是傳產的陋習？還是我的問題？當下聽到這理由震驚到完全不知道怎麼說話了，只有心裡一直飄盪『你到底在供X小』，一份26,400的工作，只做好份內的事還不行嗎？」

對此，網友紛紛表示，「就26,400還要求個啥鬼」、「要恭喜解脫了，這種工作幹10年也不會漲薪水」、「標準的慣老闆思維，被資遣也好」、「你有跟前輩們打聽公司文化嗎？如果沒有的話下份工作記得要，這算社會化的其中一環吧，演戲的部分」。

也有過來人分享，「傳產遇到什麼蠢事都不奇怪，很久以前當過傳產業務，主管帶我介紹給客戶群認識，交換名片也加LINE，幾個大客戶還很開心看到帥哥新業務，過程一片祥和愉快完全沒事，結果跑完一輪，主管隔天約談說我『不適合公司』，哪裡有問題也說不清楚，覺得不適合那你還介紹給客戶群認識，蠢到讓人無言」。

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