熬夜追劇一不小心又天亮？「這樣做」就能戒掉追劇上癮症

幫助擺脫沉迷影視的替代行為

那麼，究竟該怎麼做才能擺脫影視依賴呢？

不追劇的話，又該做什麼呢？

會針對前文中介紹過的「戒不掉影視的3個常見原因」一一做解說。

●「1 滿足蒐集癖」的因應之道

在這個世上，無論是電影、書籍或音樂，都有人會對它進行解說或發表感想，並且將這些幾乎達到藝術水平的解說和心得整理好，放在自己的網頁上。

既然要蒐集的話，這也是一個不錯的突破點。不過，因為時間和體力有限，所以還是要停下腳步問問自己：

「咦？把它全部看完後，我想獲得什麼？」

「我是為了什麼才想把它看完的？」

這些問題都是賠了夫人又折兵的回答嗎？但是，如果你沉溺其中，你就會看不見這個本質。

●「2 可以被動地解悶」的因應之道

有2種方法可以對付這個原因。

一種是「不要讓自己的工作方式（生活方式）這麼累」。

這是最善待自己的方式，而且能解決根本原因，因此很有效。

但是就現實面來說，你很難去改變工作量、工作內容、客戶等。所以請你去找找自己能做的改變吧。例如在工作方式上下點功夫（如：太過於克己奉公的人，可以試著在不會被解雇的程度內當薪水小偷）、大膽地換工作、尋找工作中的樂趣等。

另一種情形是，解悶的時間恐怕永遠不會結束。如果是看到打盹睡著倒還好，要是演變成瘋狂追劇，整晚都因為藍光刺激而毫無睡意，那就會發生悲劇了。

為了避免這種事發生，可以使用強制的手段。比方說，看影片時，可以利用定時功能；事先將放洗澡水的時間設定在「差不多該就寢的時間」。

洗澡水放好後，就等於強制人要待在浴缸裡。雖然洗完澡後還是有可能繼續看，但是洗澡本身有助於緩解壓力，而且之後體溫降低也能讓人產生睡意。

不過，也有人嫌洗澡很麻煩，所以才用看影片來逃避。如果是這樣的人，建議可以養成「回家後立刻洗澡」的習慣。

只要先洗完澡，之後的事情就剩下吃晚餐。該做的事都做完後，就能好好享受影片了。

《幫自己喊停！：無痛戒癮3分鐘魔法筆記，治好你的暴食‧「滑」習慣》。圖／台灣東販提供

●「3 可以沉迷於不同世界的故事裡」的因應之道

假如你是透過沉迷於不同世界的故事中，來填補心裡的空虛，那麼建議可以參考本章中的直美小姐，像她一樣替「自己的人生故事」尋找興奮的體驗。

真實的人生比小說還要離奇。請試著回想一下自己想做的事，還有不努力也一直做得比別人好的事；或者試想，如果明天人生就要結束，那麼今天絕對要做的事是什麼。

進行短暫的數位排毒，並與處境相似的朋友互換心得，也許就能早點找到答案了。

接著，後面還有許多筆記和事例在等著我們呢。

(本文摘錄自《幫自己喊停！：無痛戒癮3分鐘魔法筆記，治好你的暴食‧「滑」習慣》，台灣東販出版，未經同意禁止轉載。)