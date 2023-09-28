熬夜追劇「一不小心又天亮」！沉迷有3個原因...其實你的心累了

影視網站紛紛推出訂閱制服務，也就是每個月只要付固定的錢，就可以無限觀看。

訂閱制出現之後，越來越多人睡眠不足，頂著浮腫的臉去上班，並說：「昨天晚上也在看影片，等回過神來已經天亮了。」

也許是因為，一旦變成「○○到飽」，要是不多看一點，心中或多或少就會覺得吃虧了，所以才會克制不了自己的慾望。

那麼，什麼樣的人容易沉迷於追劇呢？

現在就來介紹3個常見的沉迷原因，會從先前曾介紹過的「無法戒除壞習慣的原因」中，選擇適用於影視的。

【戒不掉影視的3個常見原因】 1 滿足蒐集癖（獲得東西） 2 可以被動地解悶（獲得活動） 3 可以沉迷於不同世界的故事裡（逃避）

接下來，將一一加以解說。

●1 滿足蒐集癖（能獲得東西。既然看了就想要全看完）

有些人會追求「完全制霸」，例如想把一系列的連續劇全部看完，或是想告訴別人，自己看過宮崎駿的所有作品之類的。

原本只要能享受影片就行了，但是比起內容，他們更在意形式吧。

我常去的廚藝教室和花藝教室裡，就有2種學生。一種是享受現場學習過程的學生；另一種是追求形式的學生，也就是「既然都來學了，就要考到證照」。

若要說哪種人比較容易沉迷於追劇，那麼也許是後者吧。說得稍微誇張一點，這種人可能是缺乏自信，因此想要藉由留下一些有形的東西，來增加自己的價值。

另外，他們的心態或許也覺得既然都花時間、花錢了，若不把它變成有形態的東西，那就太浪費了。

●2 可以被動地解悶（獲得活動）

人們為何沉迷於影視？我覺得最常見理由是他們累了，沒有多餘的精力去做一些積極的事情。

白天勤奮工作，處處顧慮客戶、同事和上司的感受，等到精疲力盡地回到家後，是不是就會變成「不想再思考、不想再見到人」的無力狀態呢？

這種現象叫做「對工作感到消極」。從事「對人」工作的人比較容易陷入這種狀態。在這種疲勞狀態下，就表示已經沒有多餘精力去積極約人見面或是做任何事了。

被動地看著一直播放下去的影片，確實很輕鬆。在這種狀態下，八成也不會希望影片結束。因為人在無力時，根本就不想思考。

由於影視服務平台會不斷推薦並播放下一部影片，所以收看者可以一直在被動狀態下解悶。

《幫自己喊停！：無痛戒癮3分鐘魔法筆記，治好你的暴食‧「滑」習慣》。圖／台灣東販提供

●3 能沉浸在不同世界的故事裡（逃避）

退休並失去原有的職位，或是孩子長大離家，都是讓人卸下大量工作、家事或養育兒女之責的契機。然而有些人從中解放後，卻不知道「該做什麼才好？」此時，看影片就是個便利的選擇。

任何人突然失去了占用大半時間的工作或家事後，都會感到空虛：「咦？我想做什麼？」「我擁有什麼？」

想把自己投射到別人的美妙故事中、想要看別人過著無趣的人生來娛樂自己、想沉浸在完全不一樣的世界中，這些理由讓我們沉浸在故事中。因為它能在短時間內填滿我們的內心。

(本文摘錄自《幫自己喊停！：無痛戒癮3分鐘魔法筆記，治好你的暴食‧「滑」習慣》，台灣東販出版，未經同意禁止轉載。)