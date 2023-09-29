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人人都想當網紅？為何沉迷社群網站有這4個原因

東販出版／ 文‧中島美鈴
圖為沉迷社群網站示意圖。圖片來源/ingimage
圖為沉迷社群網站示意圖。圖片來源/ingimage

會沉迷社群網站的4個原因？

人為何會沉迷於社群網站呢？在此介紹4個常見的原因，會從先前曾介紹過的「無法戒除壞習慣的原因」中，選擇適用於社群網站的。

【戒不掉社群網站的4個常見原因】

1　可以觀賞名人的直播（獲得活動）

2　可以和同伴交流（獲得活動）

3　受到矚目（社會性關注）

4　可以避免被排擠（逃避）

接下來，將一一加以解說。

●1　可以觀賞名人的直播（獲得活動）

現在除了藝人之外，不管是知名的咖啡廳店員、美髮師還是任何人，都可以成為自媒體，傳播各式各樣的內容，例如：歌唱、談話、舞蹈、相聲、教學等。

許多人覺得這樣很有趣，便沉迷於社群網站。

共享相同時刻的感覺令人的滿足感提升，還可以利用留下評論等方式，輕鬆與名人進行互動。這些都是觀賞直播吸引人的地方吧。

●2　可以和同伴交流（獲得活動）

這裡指的是在好友之間發文、互相留言，而不是名人對大量閱聽者那種形式。

同伴之間因為太忙或住太遠，而難以碰面交流時，就會透過社群網站進行交流。在社群網站剛問世時，這可是劃時代的功能。而這也是令人著迷的原因之一。

●3　受到矚目（社會性關注）

在社群網站上，任何人都能有效截取日常情景並加工，也就是所謂的「修圖」，使它更接近自己想呈現的風貌。

跟現實生活比起來，在社群網站上比較容易進行印象操控，因此相對容易吸引他人的目光。比現實世界「簡單」的這一點會使人加速沉迷。

《幫自己喊停！：無痛戒癮3分鐘魔法筆記，治好你的暴食‧「滑」習慣》。圖／台灣東販提供
《幫自己喊停！：無痛戒癮3分鐘魔法筆記，治好你的暴食‧「滑」習慣》。圖／台灣東販提供

●4　可避免被排擠（逃避）

透過社群網站在朋友之間互相傳遞訊息，就能刺激交流、增進情誼嗎？也不見得是這樣。

「那個人既不發文，也不留下評論，真令人討厭。」像這樣遲遲不回覆，或是發布訊息時不遵守群體規範，恐怕就會遭到抨擊。

因此，有些人即使不感興趣，也會為了避免「被踢出團體」，而泡在社群網站的世界中。因為他們「不想被同伴排擠」、「不想被拋下」。

總而言之，造成「社群網站依賴」的原因有很多。

(本文摘錄自《幫自己喊停！：無痛戒癮3分鐘魔法筆記，治好你的暴食‧「滑」習慣》，台灣東販出版，未經同意禁止轉載。)

社群 網紅

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