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公職生活好處多多「好穩定」？報考前這些公職優缺點必看！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
公職生活好處多多「好穩定」？報考前這些公職優缺點必看！ 圖片來源/unsplash
公職生活好處多多「好穩定」？報考前這些公職優缺點必看！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「報考公職優缺點」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的報考公職優缺點排行。

報考公職是許多人畢生夢想，總認為一旦考上公職就能享有「鐵飯碗」，只要沒有犯下重大錯誤就不會因此丟失工作，可享有終身保障的職位，甚至退休後的生活也有相當保障。不過，考公職真的有想像中美好嗎？我們針對「報考公職優缺點」進行觀測，一起來看看你是否真的適合公務生活吧！


「工作穩定」不必擔心裁員風險 「補助、津貼多」讓你教育子女少壓力！

▲ 網友熱議報考公職3大優缺點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議報考公職3大優缺點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「報考公職優缺點」相關話題的討論，發現「工作穩定」為最多人讚賞的公職優點。中華民國的公務人員採「終身制」，即除非有特殊的重大事故或是自行辭職，否則公務人員可以終身任職其崗位直到退休。

因此就有許多人認為擔任公務員的好處之一就是，不必擔心如置身私人企業會有被解僱、公司倒閉的風險。就有擔任公務員的網友分享，說道「公務員最大優點就是如果沒有犯大錯的話不會被開除，不然行政這工作在外面很容易被開除」，認為公務員生活穩定，不必為了生活擔驚受怕。

而「薪資穩定／補助、津貼多」同樣是羨煞眾人的公職好處。公務員除了每年會有廣為人知的「國民旅遊卡」消費補助，在婚喪喜慶上的津貼也比多數私人企業來得多，同時也會有「子女教育費補助」，可以減輕提供孩子學習的經濟壓力。

有家中長輩為公務人員的民眾分享，提到「我媽高考公務員，我家三個從小都念公立學校，真的沒花到什麼錢」，認為公務員若有子女正在受教育的話，生活支出會降低許多。

除此之外，「退休金高」亦是報考公職的好處之一，相較民間工作退休後的退休金，公務員退休後可領取的金額較高，讓不少人相當心動，不過在退撫新制上路後，卻也引起不少反彈，想要考取公務員的民眾可先了解新制內容再多加考慮。

雖然公職優點多多，卻同時也有缺點需要忍耐，像是「過勞問題嚴重」就是許多人擔心的焦點之一。論壇中就有民眾討論公務員加班問題，引來許多公職人員的共鳴，回覆道「cp值低到爆，我常做公益，勸說年輕人不要考公職」、「很多機關加班是常態」，點出體制內也存在許多工時超標的問題，讓不少前輩勸退想要考公職的新人，建議對公職有興趣的民眾，可先調查過想任職的單位風氣、工時狀況，並多方評估自身意願再行決定。

另外，公務員「兼職限制相當嚴格」，若是想要在非上班時間做其他工作、貼補家用，大多會違反現行法規，讓人感到力不從心；而「工作重複性高」也讓不少人感到不適應，就有求職平台提到「喜愛追求變化及挑戰者可能不易得到成就感」，點出公務體系對於想擁有「求新求變」生活的民眾來說或許不太合適。

你也是對公職生活有滿滿憧憬的考生嗎？或是已經在過公務人生了呢？若你還無法決定是否要全心投入公職的話，不妨參考以上網友意見，並且根據自身個性、生活習慣、職涯志向進行評估，祝福各位都能找到最適合自己的工作環境！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「報考公職優缺點」相關討論則數。
觀測期間：2023/06/13~2023/09/12，共3個月
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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