監察院報告指轉銜成效差 勞動部：試辦庇護員工職能提升計畫

監察院日前通過「身心障礙庇護員工轉銜進入一般職場之成效及庇護工場目前定位功能」調查報告，指庇護員工薪資普偏低，但勞動部習以補助方式消極回應，以及轉銜成效不彰等。對此，勞動部回應，將研訂庇護員工職能提升試辦計畫，透過提高職訓或就業獎勵，強化職場支持及僱用獎助等，漸進式積極協助適性轉銜就業。

關於庇護工場經營困難，勞動部說，庇護工場提供最弱勢身心障礙者就業，又兼具經營者角色，與一般企業相比確屬不易，所以，勞動部因應庇護工場需求，提供適切與必要經費補助，也協助拓展銷售通路，地方政府並成立輔導團，協助穩定經營管理，近年庇護工場營收已逐年成長，且淨利轉正家數已有增加。

至於就服員流動率高，勞動部解釋，勞動部已於109年提高薪級最高等級，並於111年調升薪級起薪，鼓勵庇護性就服員久任。勞動部強調，勞動部向來重視庇護工場運作需求，滾動檢討相關計畫與措施，絕無造成庇護工場發展困境與限制。

針對庇護員工薪資偏低、產能核薪結果欠缺核備評定標準，勞動部說，現行作法為地方政府及庇護工場依產能核薪注意事項，邀集庇護員工及家長，依勝任能力及生產能力議定薪資，但庇護工場是身障者庇護性就業的重要場域，除薪資收入，以協助庇護員工強化工作技能、培養工作態度及人際互動能力為服務項目，並沒有不重視庇護性就業成效。

對於監察院報告提及，庇護工場轉銜政策目標與實際運作不見成效，勞動部也說，協助庇護員工轉銜至一般職場也是重要政策目標，現行每位庇護員工每2年辦理1次工作能力評估，並依其意願、能力及工作情況提供職能強化及轉銜服務，但轉銜服務涉及庇護員工及家長的意願，又工作技能及適應能力也會影響轉銜意願，且庇護員工提早老化、退化影響雇主僱用意願，所以，勞動部將研訂庇護員工職能提升試辦計畫，透過提高職訓或就業獎勵，強化職場支持及僱用獎助等，漸進式積極協助適性轉銜就業。

此外，勞動部表示，針對身心障礙者權利公約(CRPD)結論性意見，勞動部已多次召開諮詢會議，各方意見統整為建議以漸進式朝向社會企業、職業訓練單位及社福安置服務機構等3個方向發展，勞動部也已經在今年4月完成165家庇護工場初步轉型意願調查，並逐一溝通瞭解可能遭遇的困難，目前也再委託專案研究，尋求共識後再研訂試辦計畫漸進式推動。