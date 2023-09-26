菜鳥悲歌！他工作12小時還得「免費」掃辦公室 網嘆：奴習慣？

有些公司會將簡單的打掃工作，交由員工完成，也有些公司會外聘清潔人員來整理，日前有位網友抱怨，他主管每天都丟一堆事情給他完成，每天常態工作12小時，假日還要加班，沒想到主管卻在他下班後要求「留下來打掃辦公室」，且不願意給他加班費，讓原PO無奈表示「這樣是正常的嗎？是我太計較了？」

一名網友在Dcard發文表示，他公司主管只會出一張嘴，要求他完成過多的工作，導致他從入職以來，每天都上班12小時，假日還得上線繼續加班。除此之外，主管總愛在他刷卡下班後，要求「留下來打掃辦公室」，而他回應「我已經刷下班了，還是我能報加班？」沒想到主管卻回「維持公司環境是大家的責任，你好意思報加班？」這讓原PO不解「同事都下班了，為何只有我要留下來打掃？是因為我還是菜鳥嗎？」

事後原PO詢問網友「我的前公司有請打掃阿姨來掃，第一次遇到要求員工用下班時間維護環境，這樣是正常的嗎？是我太計較了，還是公司佔我便宜？」

對此，許多網友替他打抱不平，直言「如果是每個員工一起打掃就算了，但只叫你打掃就不行，你被佔便宜了，以後打完下班卡，直接說有事就趕快走」、「換工作吧，你的職位是行政助理嗎？這公司還要凹員工時間」、「當然不正常，你已經被當免費清潔工還不自知，現在的人都被奴習慣了嗎？」、「快逃啊，還要在爛公司留著當義工？」、「這種公司你能待，也是滿強的」。