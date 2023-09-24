提離職遭主管情緒勒索「不負責任」 她嚇傻：我為什麼要忍受這些？

許多人都想趁年輕時多開闊眼界，到不同公司待看看，但提離職時卻偶爾會遭到主管處處刁難。一名20多歲女網友分享工作提離職時，遭主管不斷情緒勒索，還擅自在公司公開她隱私，讓她覺得氣憤又傻眼，不禁上網詢問「只有我的職場不正常嗎？」

原PO在Dcard工作版發文表示，最近向公司提離職時，不斷被主管情緒勒索，以「不負責任」、「不為部門著想」、「造成其他人的負擔」、「妳這樣一份工作經歷不到兩年，其他人也會不敢收喔」等言論，將離職的原因和造成的負面影響，都歸結到她身上，甚至質問原PO「你們家應該沒有有錢到妳可以裸辭吧？」，讓她超傻眼。

她補充，自己當下有氣到回主管「這真的不是我的問題」，但主管卻要她換位思考，「如果妳是留下來的人，要接這些是不是也很想走？」原PO氣憤表示，根本原因明明就是部門長期人力不足、要求員工加班，但主管講得超級冠冕堂皇，讓她疑惑「這到底是價值觀世代差異，還是為了逼人留下來不擇手段？」

原PO前後提了三次離職終於成功，沒想到主管居然在部門開會時，擅自鉅細靡遺地公開給所有人知道，還自稱努力替原PO爭取好處但她不領情，要大家忍耐一下加緊交接，「當下真的嚇傻，但又不敢當面回應和指出不應該公開我的隱私，事後越想越覺得太扯了，我到底為什麼要忍受這些？」

貼文引起網友熱烈回應，「整間公司都在PUA（經由情緒勒索來造成他人恐懼、不安、羞辱或冒犯）」、「恭喜脫離」、「珍惜生命，趕快逃」、「笑死，少了一個員工就運作不了的公司還是不要開了」、「真是辛苦妳了，有這種破主管，快逃！」、「正好說明辭職得很對」、「只會把問題怪在員工身上，裡面一堆自戀型人格吧」。