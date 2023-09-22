跟不上擴廠速度…未足額進用身心障礙者 台積電又上榜

勞動部勞動力發展署近日公布今年5月、6月未足額進用身心障礙員工名單，私人單位部分，台積電因未足額進用15人，繼去年上榜後，今年再度榜上有名。發展署官員解釋，台積電因近年積極擴廠，進用身障員工的速度跟不上，新竹市政府目前已在輔導當中。私立單位未足額進用的榜首為台灣艾司摩爾科技股份有限公司，不足19人，台積電位居第二，第三名是中鋼的13人。

依身心障礙權益保障法規定，一定人數的公部門進用具有就業能力身心障礙者人數，不得低於員工總人數3％；一定規模的私部門身心障礙者進用比率則不得低於1％。

台積電法定進用身障員工人數為660人，目前進用645人，不足進用人數15人。勞動力發展署身特組副組長何維敦說，因台積電進年積極礦場，導致進用身障員工人數跟不上擴廠速度，除依法必須繳納差額補助費，請新竹市政府也已介入輔導改善。至於名列第一的艾司摩爾，何維敦說，艾斯摩爾稱其工作專業，勞工專業性較高，因此多月未能足額進用。

公立單位部分，國家資通安全研究院以未足額進用4人排名首位，數位部未足額進用3人排第二。