想找服務業狂被打槍 他一問才發現「都被中高齡」佔滿職缺

許多社會新鮮人在面試時，會選擇多方嘗試，不過日前有位網友面試不斷被拒絕，一問之下才發現「不用技術性的工作，都錄取中高齡人士」，他詢問某主管後才發現，他們認為「中高齡會把事情做到90分以上，但年輕人只求做到及格」，讓原PO無奈「真的是這樣嗎？」

一名網友在Dcard發文表示，他今年25歲，在找工作時發現「不用技術性的工作」，例如餐飲、清潔、保全與服務業這類型的職缺，完全被中高齡人士填滿，讓他求職不順利，因此他好奇「真的是我哪裡不好嗎？」

於是原PO詢問了之前面試過的速食店店經理，店經理回應「我們店有錄取中高齡人士，也有雇用年輕人，但是總公司與我們都觀察到一個現象，中高齡會把事情做到90分以上，可是年輕人只求60-70分，如果是你在我的位置，你會想用誰？而且中高齡的穩定性跟學習態度都比年輕人好帶，這就是為什麼我們喜歡帶中高齡的原因」。原PO無奈表示，現在工作已經不好找了，又要被中高齡搶佔，只能努力提升自己，不要當基層工作人員。

文章曝光後，有網友回應「年輕人可能還有未來，可以去更好的公司，但是老人只能留在貴公司」、「雖然我沒有待在餐飲業，但我覺得店經理講的是事實，很多年輕人草莓又自視甚高，不知道在幹嘛」、「我也認同店經理的說法，每個人進來都覺得只要做份內事情就好，上班還常態玩手機」、「我現在擔任小主管，以前公司很喜歡用新鮮人，但今年真的發現很多年輕人面試放鳥、工作沒責任心、教學不愛聽、自作主張、遇到問題不願意提出來」、「其實真的可以感覺出來中高齡人士比較有禮貌跟耐心，笑容也有，態度很和藹，反而年輕的喜歡中規中矩，我自己也喜歡跟年紀稍長的人買東西」。