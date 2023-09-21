來不到一個月！菜鳥妹子想閃人「高調離職」 網搖頭：小心得罪人

職場上許多眉角要注意，尤其初來乍到的菜鳥更要小心踩雷。一名女網友發文表示，自己是剛畢業的新鮮人，首份工作在服務業，因種種原因，做不到一個月就決定離職，但她直接在公司LINE群組公開表明想辭職，也震驚不少網友。

原PO昨（20）日在Dcard發文指出，因為工作環境不安全，像是在倉庫搬東西被高處箱子砸到頭、劃傷手，加上薪水不到28K，還有主管喜歡在背後講壞話等因素，心累想離職。於是她早上6點多直接在公司群組以「想讀研究所」為由表明辭職意願，認為反正要離開，不如公開告知同事，讓大家心裡有準備。

因為是第一次離職，原PO總覺得沉不住氣，「不知道公司會不會給我9月的薪水與同意我秒離這個行為，覺得好慌」，後來主管也回覆她，離職要7天前告知，所以她當天還是要去上班。原PO也詢問眾網友，「我不太懂相關規定，這7天還算薪水嗎？我可以請假嗎？我是做服務業的勞工，應該是沒有什麼交接問題」。

不少網友震驚表示，「直接在群組說是什麼概念，我要離職都不敢大聲讓大家知道耶，而且搞不好還有別的部門的在裡面」、「不是，妳要離職了，都不先查一下資料保護自己的權益的嗎？直接在群組說，妳不覺得尷尬嗎？這給人的感覺不太好喔，如果今天是在業界，對於比較小心眼的主管來說，妳已經得罪人了」。

也有職場前輩提醒，辭職當面講比較有誠意，但其實用LINE講也沒關係，可以留下證明。再來，工作未滿3個月不需要告知期，原PO不要被主管騙了，真的不放心可以撥打勞工局，但想離開最好還是提前跟主管說，算是做人的禮儀。最後，上班幾天就拿幾天的薪水，這是勞工的權益。

根據《勞基法》規定：未做滿3個月，離職不需預吿。待3個月未滿1年，需要10天前預告。工作滿1年、不到3年，需要在20天之前預告。工作滿3年以上，就要於30天之前預告。