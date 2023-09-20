親友都出來創業！他問「有比當正職好？」 網揭不當員工2原因

每個人對工作的想法不同，有些人想求職當員工，有些人則是想創業自己當老闆。一名網友表示，身邊的人很多都出來開店，但市場已飽和加上不少店開半年就收掉，認為找個正職穩穩拿薪水更好，於是想問問，「為什麼越來越多人想要自己出來創業？」。

一名網友在Dcard「工作版」發文，他身邊的同學甚至是親戚有不少都紛紛出來開店，但不管是開服飾店、早餐店還是網拍，這些行業都已經相當飽和了，他的同學甚至剛畢業就想要自己創個服飾品牌開業，令他不禁質疑，連社會的經驗都沒什麼累積就馬上出來開業，「這有點賭博了吧？？」，他常常看到路上有些店半年就收掉換人，現在超過3年的已經少之又少，令他不禁直呼「我不曉得這樣做有比你穩穩去找份正職工作有來得好嗎？」，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「創業是圓夢跟想試看看，自己有沒有機會是那個幸運仔，有些人很努力但是不一定成功，有些人不努力但是很幸運，他也是會成功」、「當員工很痛苦，當老闆更痛苦。為什麼不當員工？ 1.不知道老闆辛苦 2.不想被管理」、「有能力當老闆誰不想做，做員工永遠都是那個死薪水，買車不行、買房不行、享受人生也不行」、「創業就是希望能趕緊退休過好生活，不見得能賺的很多很多，但一定能比一般正職領薪的還要高，況且一般正職工作要到65才能退休」、「將認真的，自己當老闆可以自己跑一堆事情在實務上，很容易成長，勞基法、薪水、成本控管、人資管理」。

有網友則認為，「我是做協助創業相關的工作喔，我只能說不要創業，因為9成9都會在5-10年倒閉」、「目前我周邊認識的都倒了，回去被請」、「我也佩服那些人哪來的謎之自信，如果是有創意也就算了，但一堆跟風的」。

不過，有網友則表示，「你朋友還有親戚的想法其實才是對的，我個人覺得你應該鼓勵而不是看衰，這個時代只要有想努力拚搏的心都應該要鼓勵，說實話，在創業成功以前，看衰的永遠都是身邊的人」、「在台灣要創業，門檻不高，所以多數人都想創業，大概5~10萬就可以開始創業，規模小至路邊攤的一卡皮箱，但殊不知當老闆才是痛苦的開始，員工只會擔心老闆能不能準時發薪/調薪，老闆要煩惱，人（人力）/機（設備）/料（物料）/法（法規）/環（環境）/金流，這些鬼東西，賺多一點是合理的！」。