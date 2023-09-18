嘉檢聘3檢察官助理月薪46K 吸引76人報考

嘉義地檢署配合行政院核定「打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，將聘任3名「檢察官助理」，於明天甄選，因月薪新台幣4萬6000多元，相當於高考公務員薪資，吸引76人報考。

嘉義地檢署今天表示，檢方積極打擊新型態詐欺犯罪，強化期前阻詐能量，辦理檢察官助理公開甄選，預計錄取3人，備取若干名，日前報名截止，逾80人報考，篩選不符資格，計有76人符合資格，年齡集中在24至34歲間，學歷包括多名法律碩士。薪資約4萬6000餘元，相當於通過高考及格的公務員薪資。

檢方指出，據行政院核定「打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，並獲得法務部、台灣高等檢察署指示，增設「檢察官助理」，嘉檢預計錄取3人，將於明天辦理公開甄選，進行筆試、電腦輸入、口試等項目。嘉檢以臨時人員進用檢察官助理，強化檢方偵查戰力及效能。

嘉義地檢署表示，詐欺集團利用電信、網路自由化所形成資訊流通的便利性，以及全球金融交易多元化，以創新手法，騙取民眾血汗錢，造成人民財產損失、心靈不安，因此，政府將詐欺列為施政安定民心重點工作，希望法律青年加入打擊詐欺犯罪行動，維護人民身家財產安全。