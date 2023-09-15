30歲女學藝術想「跨行科技業」問可行嗎？ 網曝2職缺有機會

人人都想達到年薪百萬的工作，而台灣身為科技王國，科技業較容易能領優渥薪資。日前一名女網友表示，她大學是藝術相關科系，雖然畢業後有企劃跟銷售的豐富經驗，但還是想跨足科技業，為自己薪資加值，不過她已經超過30歲，也沒有任何半導體、電子產品的相關經驗，好奇「我有什麼辦法可以擠進科技業呢？」對此，有網友透露「有2職缺可以，分別是人資與產品經理」。

一名女網友在Dcard發文表示，她已年過30，目前在自媒體擔任品牌行銷主管，大學是念藝術相關科系，擁有豐富的企劃跟產品行銷經驗，但認為以台灣的環境來說，進科技業的薪資待遇都比較好，所以想要轉戰科技業，不過她對科技業一無所知，也沒有相關證照，特長是會做文宣、海報、AI寫稿、英文多益700多分，好奇「有什麼實用的課程或證照，能讓我擠進科技業？」

文章曝光後，有網友建議「我是到30歲才到科技業擔任人資，同事除了人資專業以外，也有不少藝術或傳播領域出身的人，到人資領域可以做僱主品牌或文化形塑，也需要有品牌行銷經驗的人才可以加入」、「以妳的情況來說，就是產品經理了，不過很多一二線的公司都要有學經歷背景，建議從小公司往上跳」、「不想花費就先自學，或者去報名補習班課程，資策會就是最優先的。但補習班只是教個皮毛」。

也有不少網友直言「妳說的文宣海報、AI協助很多人都會，甚至不是學美術的人也可以，另外多益700分在科技業算普通，很多人拿金證」、「如果單靠課程、考證照就能翻身，一堆人早就翻身了。比較好又有制度的公司，很多人排隊想進去，跟有相關實務經驗的人競爭，妳沒有優勢。凡事起頭難，建議從小公司蹲起，有了經驗再爭取妳所謂高大尚的公司」、「每個沒錢的阿貓阿狗都說想進科技業，真以為科技業是回收廠」。