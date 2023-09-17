求職小心！網推6大祕訣防堵詐騙陷阱

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「求職注意事項」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大求職注意事項。

先前受新冠肺炎疫情的影響，許多人面臨失業或減薪的困境，急需找到新的工作機會。然而求職市場上充斥著各種詐騙陷阱，不法集團利用民眾的求職需求，設計出誘惑或威脅的手法，不少人在不知不覺中被騙走金錢或個資，甚至遭到人身傷害。如何辨別真假工作，避免成為詐騙集團的下一個目標？

誤入非法產業最恐怖 公司事前調查最重要 ▲ 求職注意事項 TOP6 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月針對求職詐騙的相關話題討論，可以發現網友對「當心非法產業」討論最多，大多指的是求職者可能被騙去從事賭博、賣淫、詐騙等違法或危險的工作，有些人甚至被拐賣到國外，手機護照被沒收，無法逃脫。

就有網友在討論區分享自己的親身經歷「我以前被騙去柬埔寨當電話客服，結果是要打電話進行詐騙，每天工作十二小時以上，沒有休假，只能住在公司提供的宿舍」，引來其他網友回覆「好可怕！你怎麼逃出來的？」、「太恐怖了！那些詐騙集團真是沒良心」，另外也應避免從非正規管道求職，才能減少誤入非法產業的機會。

此外，「公司事前調查」也是不少網友提及的注意事項之一，在應徵工作前應該先上網查詢公司的相關資訊，如公司名稱、地址、電話、負責人、業務項目等，並參考其他人的評價或心得，如果發現公司資訊模糊不清、與招聘廣告不符、或有負面評價，就要多加小心。

就有網友會在防堵詐騙相關的討論區發文詢問「有人知道XX公司嗎？我看他們招聘廣告寫得很吸引人，但是上網查不到他們的官網和電話」，引來其他網友回覆「我之前也看過他們的廣告，後來發現他們是一個假公司，只是想騙你去面試然後收你錢」、「千萬別去！他們是一個詐騙集團」，所以當無法查詢到該公司的資訊就需保持高度警覺，以防自己誤入求職陷阱。

其他常見的防範詐騙小撇步還包括「不輕易提供個資」，也就是為了避免遭到詐騙集團利用，不可以隨意提供與面試無關的個人資料，如身分證、銀行帳號、信用卡號等；另外面試時也需要「注意安全」，避免在偏僻地點以及非上班時間面試，如果擔心的話可以提前告知家人或朋友、並約定聯繫時間，讓親友知道自己的行蹤。

另外，有些人在求職階段會遇到公司以話術說服需要先付錢才能得到工作，如購買教材、繳納保證金、交付訓練費等，但這些都有可能是詐騙集團的手段，必須注意「不輕易購買及繳費」。

最後，在簽訂工作合約時，也需要「注意契約內容」，仔細閱讀合約的條款，看看是否有不合理或不利於自己的地方，如薪水、工時、離職條件等，並詳讀是否有附加條款或隱藏條款，以防後續遭到公司以此提出不合理的要求。

求職詐騙的手法千變萬化，讓人防不勝防，當民眾收到可疑的工作邀約時，記得先多詢問與思考事情合理性，也可撥打165反詐騙專線請求協助，勿聽信不明資訊管道，避免受騙上當！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「求職注意事項」相關討論則數。觀測期間：2023/05/27~2023/08/27，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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