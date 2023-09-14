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面試考默寫A到Z！10人有2人寫不出他爆笑「刷新眼界」 網反酸：沒鑒別度

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友的公司正在徵才，面試不考英文單字而是考「英文字母」，沒想到10個面試者中有2位竟寫不出來。圖／ingimage
一名網友的公司正在徵才，面試不考英文單字而是考「英文字母」，沒想到10個面試者中有2位竟寫不出來。圖／ingimage

有些公司面試會考試，甚至還有初試及複試。一名網友的公司正在徵才，公司要求最低學歷是大學，面試不考英文單字而是考「英文字母」，沒想到10個面試者中有2位竟寫不出來，令他忍不住大笑。

一名網友在Dcard「工作版」發文，他們公司的最低要求學歷是大學，今天的面試不考英文單字，而是考英文字母A~Z，他發現有10個面試者中竟然有2位寫不出來，一位卡在M，一位卡在S，令他不禁笑到無法自理，「真是刷新我的眼界欸」。

網友紛紛表示，「什麼公司考試考A~Z這麼特別？」、「ㄅㄆㄇ，我還念不出全部勒」、「我寫的時候大腦一定會偷偷唱歌哈哈哈哈哈哈」、「我比較好奇，你們是什麼公司…」、「我剛剛思考一下，然後發現我好像也不清楚A~Z順序耶哈哈，但這跟英文程度沒關係吧」、「我覺得這個比考單字還難欸，需要思考一下才會知道」、「面試考我A~Z的公司，我應該也不想去了，感覺就是出鳥蛋試題的鳥蛋公司」、「我真的好奇 哪個職位考A到Z… 這個職位薪水能給到多少」。

有網友則認為，面試考A~Z跟英文能力沒關係，「我覺得你們這比考國中英文的公司還過分，沒鑑別度的測驗，只能說明你們的應徵者跟貴公司業務有點…」、「會這個跟英文能力一點關係也沒有，只是一個固定順序而已，跟基本常識或什麼也沒關係」、「我也算高學歷、不錯的社經地位了，但還真的寫不出來，因為字母順序平常不會用到啊，忘掉很合理吧，我覺得是題目出的不好，沒有實用度，你不如把職務常用英文單字當題目，請他們寫中文翻譯吧」、「不常寫的話，一時還真可能寫不出來，我剛也卡住，但我覺得這跟英文能力無關，沒有鑒別度」。

有網友分享身邊的例子，「我第一份工作科技業55k，我也寫不出來啊」、「這讓我想到我國中同學跟我說，她沒辦法從ㄅ默寫到ㄦ，但她應屆上陽明醫，可見這種能力好像也不是多重要」，有網友則猜測，「考這個應該是應徵作業員吧，作業員考這個沒什麼用啊，會a-z不代表比較認真工作」。

面試 英文

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