5年薪水漲近4倍！大學文組畢業月收破10萬 他不藏私揭「大逆襲秘訣」

勞動部上周召開基本工資審議委員會，會中通過2024年調漲基本工資，將月薪調至2萬7470元、時薪183元，待行政院核定並經總統公布後將於明年元旦起實施。一名網友便有感而發表示，五年前的自己也是領著跟基本工資差不多的薪水，如今已月收入逾10萬，因此發文記錄五年來的心路歷程，並分享六大心法。

一名網友在Dcard以「從26k到突破100k的月收」為題發文，他表示，自己家境普通，國立普通大學畢業且純文組非法律、商科專業，今年初工作邁入第六年，從被他人開玩笑一個月不吃不喝也買不起iPhone，到如今月收入已穩定超過10萬。雖然起初工作的薪水並不高，但一路上受到許多貴人提攜，因此決定不藏私分享五年來的工作經驗，希望多少能幫到他人。

第一年月收入：26K

原PO指出，第一年剛畢業還沒有專長，先選擇從事廣告代理商，剛開始月薪才26K，房租、水電、飲食、交通、勞健保、電話費就占了大部分薪水，就算毫無娛樂，一個月也存不到3000元，「那時候真的只是在生存」。

第二年月收入：35K

原PO第二年協助執行公司大客戶專案，客戶很滿意、公司也賺進不少錢，因此被調升了薪水，但他決定換工作試水溫，共被兩間公司錄取，分別是46K跟55K，而他最終選擇了前者。

第三年月收入：51K

原PO指出，第三年之所以選薪水比較低的工作，是因為能夠學到更多專業，除了接續第一份的廣告投放，還接觸到更多媒體操作、SEO、GA、社群經營等，當時的月收入是薪資46K再加上另外接案的每月穩定5K收入。

第四年月收入：55K

原PO第四年除了持續接案的5K，本業薪水也升到50K，此時他持續增進自己，強化對SEO跟GA的熟悉度，並第四年末再另外接了第二個案子，月收入增加14-20K浮動，不過他在該份工作滿兩年後再次到市場上挑戰，最終錄取一份月薪62K的工作。

第五年月收入：81K

原PO第五年月收入已有81K（本薪62K＋額外接案19K），在今年年初邁入第六年後，本業薪水也來到71K，並額外再接了第三個案子，接案總共幫忙月收增加35K左右，至此原PO目前月收入已穩定突破10萬。

另外，原PO也分享自己成功增加收入的六大心法，他表示，只有做出實績才好談下一份薪水，從一開始就要有意識的規劃職涯，補足不同專業，當會的東西更多，能負責的案子自然也變多，久了便形成正循環。

文章一出，不少網友都被原PO的經歷鼓舞，紛紛表示，「這篇的心法文、理組都適用」、「奮鬥人生，文組也可以年薪破百萬」、「選了文組，在除了家裡有權勢或資本的情況下，要在自己的領域贏更多人，才能有二三類組的平均薪資」、「謝謝你讓文組低薪仔看見一絲曙光」、「勇於脫離舒適圈真的很重要，現在很多人連在同產業跳槽、挑戰高薪都沒有勇氣」。