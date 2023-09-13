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歸國婦女二度重回職場 勞動部有專案協助還能領獎勵金

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

37歲的陳小姐（Sandy）婚前曾任職知名電腦公司客服8年，婚婚後隨先生赴國外居住，離開職場4年多，去年返國後想留在台灣工作，但卻茫然沒有自信，經友人介紹到台南就業中心求職登記，就業服務員評估其長相甜美，口齒表達清晰又具外語專長，經媒合獲知名連鎖餐廳錄用，還能領取婦女再就業獎勵等津貼。

台南就業中心就服員林柏毅對Sandy陽光親切的個性印象深刻，帶有甜美的笑容，口齒表達清晰是Sandy的優勢，正遇上觀光產業的求才熱潮，就服員林柏毅認為Sandy的優勢非常適合投入觀光產業，立即與幾家缺工專案廠商聯繫，很快獲得一家知名連鎖餐廳錄用。

Sandy說，「第一天上班真的很緊張，看見同事個個超高工作效率，很擔心自己是否能跟上，希望自己可以適應久違的職場生活，不辜負教導的同事及就業中心的努力。」Sandy非常珍惜這份久違的工作機會，下班後仍努力背菜單、練口條並瞭解各料理特色，以便可以自信的向客人介紹，深獲得單位主管稱許。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，職場的動態瞬息萬變，充滿著競爭與未知變數，許多二度就業的婦女朋友脫離職場一段時間，專業技能或是人際關係上都需要花時間經營，在求職上相對較為弱勢。就業中心提供一案到底個別化就業服務，從婦女求職前的準備，到就業後適應期間不同階段的需求。

婦女朋友們也可善用勞動部規畫「疫後改善缺工擴大就業方案」為自己加薪，求職朋友若參加本次專案職缺，如房務（含清潔）人員、內外場服務人員及廚務人員、地勤作業及航機清艙人員等工作，全時受僱，將可獲得每月6000元的就業獎勵金，若求職朋友為二度就業婦女、中高齡等特定身份，每月就業獎勵更高達1萬元，最長發給12個月。高齡、中高齡、二度就業婦女等特定身份的求職者從事部分工時工作，也可有每月5000元的就業奬勵，最長發給12個月。

另為鼓勵因婚育因素退出勞動市場的婦女重返職場，勞動部結合經濟部、衛福部及教育部等服務資源，訂定為期3年的「婦女再就業計畫」，針對因家庭因素離開職場超過180天的婦女朋友有意重返職場，可提送自主訓練計畫書精進自身職能專長。

經核定並結訓完成求職登記及就業，可申請最高3萬元的「自主訓練獎勵」，而穩定就業達90日者，可再領取3萬元「再就業獎勵」津貼。該計畫也針對雇主推出「職缺工時調整獎勵」，鼓勵雇主重視婦女兼顧家庭的需求，提供工時調整或部分工時工作，經推介進用因家庭因素離開職場超過180天的婦女朋友滿30日者，每一職缺每月核發雇主3000元獎勵金，最長12個月。希望婦女朋友們可多加運用。

37歲的陳小姐（Sandy）經就業中心協助，以「疫後改善缺工擴大就業方案」重返職場，擔任餐飲業外場及接待人員。圖／台南就業中心提供
37歲的陳小姐（Sandy）經就業中心協助，以「疫後改善缺工擴大就業方案」重返職場，擔任餐飲業外場及接待人員。圖／台南就業中心提供

重返職場 求職

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