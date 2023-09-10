安靜離職再見！ 抖音爆紅的「懶女孩工作」是什麼？

摘要 1. 懶女孩工作（lazy girl job）一詞在抖音上爆紅，它指的是一種薪水還不錯、福利合理，不需要超時，又具備彈性的工作。 2. 對Z世代而言，比起追求事業上的成功，他們更重視工作和生活之間的平衡，在乎自己的生活品質，而「懶女孩工作」就是實踐的一種方法。 3. 對雇主與人資不能只看見「懶惰」，而必須理解年輕世代更在意：擁有充實的生活、有意義感的工作，他們需要握住對時間的掌控權，來決定自己的勞動力如何賦予自己與他人意義。

總覺得被公司榨乾，工作已經成為你生活的全部？或許你該試著找一份「懶女孩工作」（lazy girl job）！

懶女孩工作是什麼？

懶女孩工作一詞，5月下旬才剛由26歲的抖音博主嘉菊（Gabrielle Judge）發明，短短3個多月，帶著「#lazygirljob」標籤的影音，已累積了約2300萬觀看次數。

此一詞彙不是鼓吹大家偷懶，而是指一份壓力低、安全又有彈性、完全遠距或混合式辦公，而且收入還算得上體面的工作。典型範例像是數位行銷助理、客戶成功經理等。

安全，指的是你不需要輪夜班、工作場所不會有爆炸風險；彈性，則表示擁有安排工作節奏的自由，只要能如期、如質的完成工作，9點或10點開始上班沒有差別，你可以中途去接小孩回家或剪個頭髮。

簡單講，就是薪水還不錯、福利合理，無需超時工作、可以朝九晚五的職務。與傳統汲汲營營、忙到「只剩工作」的思維不同，這群懶女孩們更強調健康的身心靈、和工作與生活之間的平衡。

懶，不代表偷懶、不盡心

嘉菊在TikTok擁有超過15萬名粉絲，在成為一名KOL（意見領袖）前，她原本在科技業擔任客戶關係經理，可選擇居家辦公，擁有體面的薪水、豐厚的福利，主管也不會緊迫盯人。

但，她還是選擇離職了。因為科技業開始裁員，雖然她仍保住飯碗，卻發覺不只必須承擔更多工作，而且還沒能加薪——這份職務不再符合懶女孩工作！

雖然「懶」帶有負面涵義，但她用了這個形容詞，卻是為了開啟社會對話，希望藉此提高人們對於病態職場文化的關注。這種文化要求每個人不斷地壓榨自己，以服務公司的利益。

而懶女孩工作，不代表你可以在工作上偷懶、不盡心，而是因為你的工作與生活間的平衡太完美了，夢幻到你感覺自己很懶！

「懶女孩工作」趨勢反映了Z世代一種新價值觀：不是人人都想當工作狂，挑戰了2010年代開始的奮鬥文化、和職場倦怠。遠距工作的體驗、當前嚴苛的經濟環境，讓他們更在乎工作與生活之間要保持界線。

一名現為創業家的前產品經理芭曼（Anvi Barman）對《財星》表示，她厭倦女性要付出所有努力，才能打破職場天花板，「不是我們想偷懶，我們只是不想在一個那麼不利於我們的體系中，如此勤奮的工作。」

未來，人們不再追求單一的職業階梯

懶女孩工作的追隨者認為，人們不該再靠「奮鬥」獲得成就感，而是把焦點回歸到自己身上，將多出來的時間，去投入你感興趣的副業。

未來，人們越來越不需要追求單一職業階梯（career ladder），要求每份工作之間高度相關，而是強調職業組合（career portfolios）。

麻省理工學院史隆管理學院高級講師兼領導力顧問戴賈德拉(Daena Giardella) 認為，企業領導人應該把懶女孩工作當成一種社會訊息：它不是關於懶惰，而是教我們讀懂年輕世代的心。他們想擁有充實的生活、知道自己存在的意義，並擁有時間，為了個人成就或創造力努力。

懶女孩工作給雇主們的4大啟示

Betterworks的執行長丹納林 (Doug Dennerline)則認為，懶女孩工作的流行，給了雇主與人資4大啟示。

1.別把工作使命感和超長工時、現身辦公室混為一談。

2.須意識到工作僅是生活的一部分，而不是反過來。

3.要賦予並信任員工自主安排時間、任務的能力，這會轉化成更高的工作滿意度與績效。

4.要將福利與員工全方位的健康當成同一件事。

總之，雇主、人資應該視「懶女孩工作」趨勢為機會，重新思考如何營造友善的工作環境，以吸引和保留優秀的年輕人才。

資料來源：華爾街日報、Fast Company、商業內幕、財星、財星(2)

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