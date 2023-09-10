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開會不講話事後才在嫌 公司前輩仗年資深嗆她「有什麼資格這樣講話？」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享，自己公司的前輩經常在開會時不發一語，事後卻不斷嫌棄他人方案，非新聞當事者。示意圖／ingimage
網友分享，自己公司的前輩經常在開會時不發一語，事後卻不斷嫌棄他人方案，非新聞當事者。示意圖／ingimage

職場上，經常出現利益鬥爭、倚老賣老等情況，讓許多剛出社會的新人吃不消。有女網友在「匿名公社」表示，在公司負責採購的她，經常遇到同事在開會時不表達意見，事後卻不斷嫌棄的狀況。忍不住回嗆對方一句的她，卻反被前輩告狀，主管甚至要求她須主動向對方道歉。

原PO透露，在公司負責採購的她，經常在會議中詢問大家意見，卻毫無回應，待方案都訂下後，才不斷嫌棄她的規劃。她指出，通常都是前輩們的意見較多，自己也只好微笑點頭示意，不敢出言反駁對方。

原PO說明，後來她被唸到受不了，便忍不住在群組表示「如果不喜歡，開會討論時怎麼不講？」卻反被公司裡年資最深的前輩嗆「凶什麼凶？妳有什麼資格這樣講話？」，事後對方還主動退出群組。

與前輩產生衝突的原PO立刻被主管關切，她解釋，因為各級長官和員工都在群組裡面，所以主管希望她能主動向對方道歉。不願妥協的原PO一口回絕主管的提議，前輩則委屈地哭著向主管告狀，讓主管只好再次請求原PO向對方道歉，並直言「妳要看在前輩年紀大了的份上，打通電話道歉一下」。

主管偏袒前輩的做法，也讓原PO氣得發文「我到底錯在哪裡？文字沒有溫度，我也是照實說，為什麼我就活該要道歉？」貼文底下，網友一面倒支持原PO，並表示不少公司都有一些倚老賣老的前輩，「妳沒錯，不用道歉」、「這種每間公司都有啦，習慣就好」、「正常，事後諸葛一堆，還會倚老賣老」、「這次道歉完，下次老屁股應該就不會這麼刁鑽」。

職場 主管

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