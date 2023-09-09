薪水小偷！同事趁主管休假「手機滑整天」過來人點頭：本來就這樣

對於工作的態度，大多數人都是「認真負責」，不過有一派的人卻是認為物價這麼高，薪水不漲，選擇「安靜離職」。近日有一名網友表示，有一位同事在主管休假期間，完全都沒做事，手機從上班滑到下班，直呼「原來薪水那麼好拿」，引起網友熱議。

一名網友在Dcard發文指出，近期有主管休假，結果發現有一位同事趁這期間，上班到下班都在滑手機，沒有做任何事，因為他直接把手機聲音放出來，如果有電話剛好打來，他就會離開位子去廁所，一疊資料要整理，都要別人提醒他才會去用，等主管來上班時又裝的自己很忙，她直呼「原來薪水這麼好拿」，也表示「我決定要跟同事看齊」。

此文一出也引起網友熱議，不少人支持同事的做法，「本來就該這個樣子，工作那麼累幹嘛」、「薪水那麼少，能摸就摸」、「抱歉我今天也滑了七個小時，我朋友在公司上班一個禮拜看完一套金庸，有時候把繁雜的工作想辦法用程式化或其他方法改善效率，就能省下很多時間，當然前提是看工作性質」、「如果沒有影響到妳的話，何必管那麼多呢？」

也有人分享自己遇到的經驗，「我有遇過一上班去廁所，之後回來把話筒拿起來，玩手機抽菸等吃飯，午休結束再繼續待廁所，抽菸，再去廁所無限輪迴，然後等下班，還因為電話話筒拿起來無法通話，被廣播」、「呵呵不得不說我剛入職時也是認真狂魔，同事也虧說抓到機會能休就休，你認真主管也不會在乎，我還是默默繼續做，心理想這人怎麼可以這麼爛軟，幾年後我也變同類，事情永遠都做不完，做多錢也沒比較多，錢東摸西摸也沒少領，就讓自己輕鬆些，我就爛」。

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