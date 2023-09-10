工作環境幸福到讓人不想回家？零食咖啡是標配 娛樂室、按摩房堪稱上班族的放鬆天堂！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「工作環境期待」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的工作環境期待排行。

日復一日的工作是不少民眾最主要的壓力來源，才剛上班就想下班更是眾多上班族的心聲，因此公司能否提供良好的工作環境就相當重要，除了讓員工們工作起來更專注有動力之外，還能提高其對公司的忠誠度、留下優秀的人才，而網友們對工作環境的期待到底有哪些呢？快來看看是否符合你的心聲！

無限量供應「零食/飲料」網笑：上班小心別變胖 免費「咖啡」讓員工提神又省錢 ▲ 網友熱議TOP8工作環境期待 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內網友針對「工作環境期待」相關話題的討論，可以發現「零食/飲料」引起社群熱議，不管工作性質是需用腦還是消耗體力，一整天下來難免會肚子餓，此時點心就是相當好的充飢夥伴，畢竟「吃飽了才有力氣工作」。

大批網友分享「現在公司福利百百款，零食櫃已經是基本起手式」、「公共空間有超多零食跟泡麵都可以無限拿，也會定時補充」，還加碼表示自己的公司除了無限量供應的餅乾、糖果之外，「還可以任選自己想吃的垃圾食物」，甚至還有公司有固定的下午茶時間，直接提供「飲料+任一甜點的組合」，讓員工笑稱去上班要小心不要變胖才是。

而「咖啡」則是眾多上班族不可或缺的提神利器，網友紛紛表示「每天都一定要來一杯咖啡」，直呼咖啡機是「辦公室的必需品」，更有網友分享自家公司「幾乎每天一杯中杯星巴克」，覺得工作環境有免費咖啡可取用，不只能作為上班族們的精力來源，也能替愛喝咖啡的員工們節省不少開銷。

此外，近年來許多公司也開始重視員工們的放鬆需求，像是「酒吧空間」、「娛樂室」、「健身房」、「按摩房」也逐漸出現在工作環境中，有網友就發文詢問「大家的員工福利是什麼」，吸引許多留言回覆自家公司「有卡拉OK包廂、免費預約的按摩室」、「特殊節日當天會有酒，想拿多少瓶都不是問題」，更有就職於外商辦公室的網友指出在該公司「上班時間可以使用健身房、按摩椅、桌球、推盤機、足球台」，公共設施十分豐富，只要上班累了隨時都能去放鬆，讓員工的身心靈都受到妥善的照顧，工作效率與產能也會大幅提升。

你熱愛工作嗎？你對工作環境滿意嗎？現代上班族工作壓力大，加上職場的競爭也日趨激烈，不只是員工想為自己爭取福利，各大公司也會祭出完善的工作環境規劃，來提升員工們的幸福感或是招攬更多菁英人才，讓公司的產值蒸蒸日上，最後祝福大家都能事業順利，工作天天開心！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「工作環境期待」相關討論則數。觀測期間：2023/08/01~2023/08/30，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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