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基本工資審議比照軍公教調4% ？資方：計算基礎不同不合理

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
一年一度基本工資審議會今早登場，由勞資政學四方代表討論明年基本工資調幅。記者葉冠妤/攝影
一年一度基本工資審議會今早登場，由勞資政學四方代表討論明年基本工資調幅。記者葉冠妤/攝影

一年一度基本工資審議會今早登場，勞資雙方互相較量，磋商明年基本工資調幅。勞團喊出明年基本工資月薪至少調升至2.8萬元、時薪186元，月薪調幅逾6%，最低底線也要比照軍公教調薪4％，但資方委員於會前強調目前經濟景氣不佳，調幅不宜過高，且軍公教調薪計算基礎不同，拿勞工比擬軍公教調幅並不合理。

基本工資資方委員、工總常務理事何語說，因景氣不佳，外銷訂單減少，建議製造業調幅不要超過2%，但商業因民間消費熱絡，可調3%以上，時薪、月薪調幅應該脫鉤。他認為，月薪族有年終獎金等福利，月薪可自己支用調配，但對於領時薪的年輕打工族、中高齡就業，領時薪就容易變動，影響生活費支配，且日本也有研究結果指出時薪、月薪應該脫鉤。

他也以經濟環境作為反對月薪調幅過高的理由。何語指出，以目前製造業景氣來看，製造業已經連11黑，用電量連續6個月下降，代表工業及製造業生產量降低，國外經濟景氣不振，國內原物料庫存高、周轉率過低，第4季訂單不理想，明年第1季也不看好，除非烏俄戰爭在年底或明年達成協議，明年第2季以後全球庫存量才會消化掉，國內原物料庫存周轉率才會提高。

對於勞團訴求明年基本工資至少必須比照軍公教調薪4%，何語說，軍公教調薪並不是以全薪調整，而是在薪點計算，計算基礎不同，更何況軍公教5、6年才調薪一次，但基本工資已經連續七年調整，即將要第八年調升，勞團拿軍公教比擬並不合理。

另一名資方委員、電電公會副理事長鄭富雄說，外銷占我國經濟成長很大比例，十幾年來，高科技產業都是上半年景氣比較差，下半年高，但去年相反，下半年比上半年低，主計總處已經預測今年經濟成長率為1.61，雖然其他智庫預測時機點不同，但預測都不是很好，若拿今年與去年同期相比，去年下半年很差，比較基數低。

軍公教 基本工資 時薪 勞團

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