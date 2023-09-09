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上班8小時摸魚半天？他酸企業浪費勞工時間 網卻曝悲慘兩樣情

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為上班八小時是浪費企業及勞工的時間。示意圖／ingimage
網友認為上班八小時是浪費企業及勞工的時間。示意圖／ingimage

勞基法規定每日工時限制為8小時，部分行業有例外。不過有網友認為，雖然不少人工時8小時，但都沒有認真做事8小時，甚至常常摸魚，還有新創公司不限請假天數，讓他不解「為何企業喜歡浪費彼此時間？」其他人則說，也許是他們效率高，一樣的工作量可以半天完成，還有人抱怨「為什麼我都是遇到一人當兩人用的公司？」

一名網友在論壇Dcard以「其實大多數公司上班都在浪費時間對吧？」為題發文表示，他的朋友們雖然工時8小時，但真正認真做事的時間都不到半天，多數時間都在滑手機、看股票等，在新創公司的朋友甚至告訴他，因為公司不限制請假天數，還有人一年請假60天以上。

雖然勞工不認真工作，但這些公司一樣能夠賺錢，薪水、獎金照發不誤，他好奇，「實際上根本不需要員工在裡面坐滿八小時。所以到底為啥企業喜歡浪費彼此的時間呢？」

其他網友則留言「人本來就不用工作，是資本主義這個體制搞的鬼」、「哪一間新創這麼好？可以推薦給我嗎」、「還是有公司每天一人當兩人用，然後給基本薪資」、「這麼爽是幻想嗎」、「天下沒有白吃的午餐，大家不一起演戲，怎麼合理給錢？」

還有人留言「這種人能力一定很頂，他們可以很閒是能力夠好，不一定是事情少或事情簡單」、「為什麼我都是遇到一人當兩人用的公司？一天8小時做好做滿的那種」、「浪費你的時間你才不會有機會把資本家拉下去」、「真的假的啦，我每天跟狗一樣看似八小時感覺自己做了十五個小時，然後領基本薪資」。

不少人分享自身經驗「我公司位置邊緣+後面是牆壁，這陣子還在公司載steam玩柏德3，混了一個禮拜才開始慢慢動工」、「我之前在一間藥局，工作8小時，上班都在看Netflix，手機充了2次電，藥助都在看漫畫偶爾有客人也是來拿藥而已」、「我剛開始不敢，現在都會偷滑手機」。

工時 薪資 Dcard

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