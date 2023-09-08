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該給同事IG嗎？過來人曝經驗勸別給 出狠招「找出來全封鎖」

聯合新聞網／ 綜合報導
職場上要不要給同事私人的社群軟體，不少過來人都勸別給。 示意圖／ingimage
職場上要不要給同事私人的社群軟體，不少過來人都勸別給。 示意圖／ingimage

不少人在職場上常會因為人際關係問題而感到困擾，有一名女網友就因為該不該給同事IG而在Dcard上發文，她說一名新進的女同事基於禮貌給了一位男同事IG，沒想到照片卻被對方批評，讓這名新同事很後悔。貼文一出，多數人都認同千萬不要給太私人的社群軟體。

原PO在Dcard以「好險沒給同事IG」為題發文，她說自己入職大概一個月，第一天上班時就有一位男同事詢問要不要加IG，但她認為上面都是很私人的東西，因此不想給對方，於是騙男方自己沒有在使用。

不過日前來了一名新人，第一天上班時也被那位男同事要求加IG，事後新人詢問原PO有沒有給那位男同事ID，並且說自己因為基於禮貌才給對方，沒想到男同事竟然批評新人女同事的照片，讓這名女同事很後悔。

原PO說自己完全不會加同事的IG，因為發什麼限時動態都會被放大，沒有同事追蹤就可以想PO什麼就PO什麼，完全不用顧慮，她也好奇想問大家，「你們會給同事加IG嗎？」

多數人都認同不要加，「同事就只是同事，又不是朋友為什麼要加？」、「同事我頂多就是加賴而已，下了班各自過自己的生活」、「職場上最恐怖的就是不會拒絕人，怎麼死的都不知道」、「不加IG、臉書，只有加賴，不要讓同事知道太多你的私生活，他們只會在背後議論你」、「不太熟還不會加，真的是後面有幾個比較熟才會加」、「千萬不要加同事IG，只會給人聊是非而已」、「上班是同事，下班不認識，上班是為了賺生活費，不是來交朋友的」。

還有過來人分享經驗，「有啊～原本是善意，後來發現小人會造謠在後面笑你，所以我就反過來po小人八卦，搞到人離職，爽」、「我加了之後，限動只發摯友文」、「我有加欸，然後就會開始擔心不能亂抱怨」、「我是先把同事的IG、臉書找出來全封鎖，免得之後反被找到」。

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