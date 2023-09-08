他通勤1HR上班「好痛苦！」騎車騎到懷疑人生 過來人同感：臉上不知是雨是淚

許多人因跨縣市上班、上學，每天都須搭車或騎車通勤，而通勤帶來的不便，除了在尖峰時間可能擠不上車廂，騎車、開車也可能碰上擁擠車潮，而若是天候不佳，颳風、下雨更是讓通勤族群苦不堪言。一名網友發文抱怨，他已經騎車通勤快兩個月了，已經開始感到很痛苦。

原PO在Dcard上發文感嘆，平時騎車上班，通勤來回約一個小時，每天都以時速70公里在狂飆，目前已經持續快兩個月，每日通勤開始讓他感到很痛苦，而且又常常下雨，原PO表示，自己總是「騎到懷疑人生，想著怎麼可能這樣騎一輩子？」

加上原PO自認平時上班表現不如預期，回家也無法徹底放鬆，因為需要繼續準備工作，不過他回家後卻因太累導致時常準備不周，因此陷入惡性循環。而痛苦之餘原PO也坦言這個工作自己可能做不久，他好奇問「大家的通勤都還順利嗎？還是說為了薪水這一切都是習慣就好了」。

貼文一出，有許多通群族群紛紛留言回覆慘痛經歷，「曾經通勤一小時以上（騎車，下雨天都不知道臉上是雨還是淚，遇到尖峰時段塞車到爆，晚餐都變宵夜」、「騎車超過半小時就受不了了，經年累月會煩」、「通勤40分鐘，來回80分鐘，上下班都塞到懷疑人生」、「我開車30至40分鐘，覺得痛苦，勢必會換工作，長時間通勤真的不是長久之計」。

此外，也有網友提出建議，「如果薪資沒超過3萬，就做家裡附近的就好了，我上班通勤只要走路1分鐘」、「一份工作而已，勸你還是找離家裡近一點的工作，近一點可以睡久一點，才有精神上班」、「如果薪資福利還可以的話，單趟20至30分鐘我覺得很可以啊」、「如果這份工作你有興趣，其實30分鐘內可以接受。但反之，工作不順利也會影響的，邊投其他履歷快逃吧！」