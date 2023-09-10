快訊

終結2天神隱 李四川證實：今基泰開會 做出提撥1億等3點初步結果

中原大學系所迎新宿營有性暗示與髒話？ 大一女生：後悔參加

糖尿病前期患者若要吃米飯的話 應當選擇白米飯還是糙米飯？

郭董談用人哲學：「責任心」比能力更重要

時報出版／ 文‧郭台銘
鴻海創辦人郭台銘日前舉辦新書發表會。記者余承翰攝影／報系資料照
鴻海創辦人郭台銘日前舉辦新書發表會。記者余承翰攝影／報系資料照

成敗論英雄的 根本是責任心

責任心，就是不把一切歸咎於環境或他人。

我用人，不是只看重能力。如果一個人有九十分的能力，但是不負責任、做事不用心，在我眼裡，可能最高只剩下七十分。

一個有責任感的人，不需要被管理。

我敢說這樣的話，正是因為我對於自己的責任心感到自豪。

我自認為是個負責任的人，該做到的就要努力達成。每個人的天生資質是一回事，而責任心比資質更為重要。我看過許多聰明人，而肯負責任的人，卻相對稀少。

我常說，「簽字」就代表「牽制」，任何決策，一旦老闆簽了字，也就牽制了老闆本身，甚至整個工作團隊的行動。所以，每當工作會議後，我都會在會議用的電子白板上的一角，簽上「郭台銘」三個字，以示負責。

經營企業的時候，在我的字典裡沒有管理兩個字，只有責任。你答應的事本來就要做出來，這種責任心就是研發最重要的紀律。我想，對一個人的職涯發展或人生規劃來說，也是如此。

也許讀到這裡的你們會問我：「那到底什麼是責任心？」

來吧，我們這就做個簡單的測試，你們可千萬別先偷看後面的文字。

試著想像自己在一個幽閉的監禁空間裡，這裡可能擠滿著人，你和身邊的人都一樣，沒有辦法走出去。為何你會來到這裡，你們可能都感到莫名所以，根本毫無頭緒。

好的，此時的你是怎麼想的呢？

你會覺得自己的命運就要任憑別人擺布了嗎？還是你會認為自己內心世界仍處於自由的狀態，沒有任何人可以剝奪？

試著問問自己的答案傾向於哪種，然後我們就可以來繼續討論什麼是責任心。

在我的定義裡，責任心就是對於他人與所處環境，都不會僅是抱持著或埋怨或怨懟的消極態度，而是讓自己隨時主動積極，能夠隨時採取行動，只要機會一來，就隨時準備突破僵局─這就是責任心。

沒有責任心的人，會把不想做事情的原因，歸咎於天氣太熱或太冷，無論怎樣都會有理由。

《郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄》。圖/時報出版提供
《郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄》。圖/時報出版提供

有責任心的人，不管天氣如何，甚至是外在環境多麼艱難，都不會影響他做事情的動能。就算環境惡劣、幾近於絕望，他們仍願意積極面對，不放棄任何一絲可能的機會。

責任心，就是不把一切歸咎於環境或他人，命運是掌握在自己手裡的，你們認同我的定義嗎？

(本文摘錄自《郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

郭台銘

延伸閱讀

曾馨瑩翩翩起舞！郭董一見鍾情：舞者心胸大了 舞台就大了

郭董喊「不要炒房」 當年沒炒地皮...才有資金成就鴻海帝國

侯友宜「花蓮破冰」傷郭台銘？ 黃士修：共同敵人是民進黨

傳郭台銘連署一份300元 黃士修：連署不能有對價關係

相關新聞

上班8小時摸魚半天？他酸企業浪費勞工時間 網卻曝悲慘兩樣情

勞基法規定每日工時限制為8小時，部分行業有例外。不過有網友認為，雖然不少人工時8小時，但都沒有認真做事8小時，甚至常常摸魚，還有新創公司不限請假天數，讓他不解「為何企業喜歡浪費彼此時間？」其他人則說，也許是他們效率高，一樣的工作量可以半天完成，還有人抱怨「為什麼我都是遇到一人當兩人用的公司？」

郭董談用人哲學：「責任心」比能力更重要

我用人，不是只看重能力。如果一個人有九十分的能力，但是不負責任、做事不用心，在我眼裡，可能最高只剩下七十分。 一個有責任感的人，不需要被管理。我敢說這樣的話，正是因為我對於自己的責任心感到自豪。

工作環境幸福到讓人不想回家？零食咖啡是標配 娛樂室、按摩房堪稱上班族的放鬆天堂！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「工作環境期待」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的工作環境期待排行。

薪水小偷！同事趁主管休假「手機滑整天」過來人點頭：本來就這樣

對於工作的態度，大多數人都是「認真負責」，不過有一派的人卻是認為物價這麼高，薪水不漲，選擇「安靜離職」。近日有一名網友表示，有一位同事在主管休假期間，完全都沒做事，手機從上班滑到下班，直呼「原來薪水那麼好拿」，引起網友熱議。

沒人天生窮命！郭董憶第一次赴美做生意「住便宜小旅館、喝免費湯果腹」

曾經有記者問我，第一次拎著包包、 踏上美國做生意時，不會覺得恐懼嗎？我回答他：說不怕是騙人的。但當你要去做一件事情的時候，你的執著和冒險犯難的精神，很重要。

該給同事IG嗎？過來人曝經驗勸別給 出狠招「找出來全封鎖」

不少人在職場上常會因為人際關係問題而感到困擾，有一名女網友就因為該不該給同事IG而在Dcard上發文，她說一名新進的女同事基於禮貌給了一位男同事IG，沒想到照片卻被對方批評，讓這名新同事很後悔。貼文一出，多數人都認同千萬不要給太私人的社群軟體。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦