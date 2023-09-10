郭董談用人哲學：「責任心」比能力更重要

成敗論英雄的 根本是責任心

責任心，就是不把一切歸咎於環境或他人。

我用人，不是只看重能力。如果一個人有九十分的能力，但是不負責任、做事不用心，在我眼裡，可能最高只剩下七十分。

一個有責任感的人，不需要被管理。

我敢說這樣的話，正是因為我對於自己的責任心感到自豪。

我自認為是個負責任的人，該做到的就要努力達成。每個人的天生資質是一回事，而責任心比資質更為重要。我看過許多聰明人，而肯負責任的人，卻相對稀少。

我常說，「簽字」就代表「牽制」，任何決策，一旦老闆簽了字，也就牽制了老闆本身，甚至整個工作團隊的行動。所以，每當工作會議後，我都會在會議用的電子白板上的一角，簽上「郭台銘」三個字，以示負責。

經營企業的時候，在我的字典裡沒有管理兩個字，只有責任。你答應的事本來就要做出來，這種責任心就是研發最重要的紀律。我想，對一個人的職涯發展或人生規劃來說，也是如此。

也許讀到這裡的你們會問我：「那到底什麼是責任心？」

來吧，我們這就做個簡單的測試，你們可千萬別先偷看後面的文字。

試著想像自己在一個幽閉的監禁空間裡，這裡可能擠滿著人，你和身邊的人都一樣，沒有辦法走出去。為何你會來到這裡，你們可能都感到莫名所以，根本毫無頭緒。

好的，此時的你是怎麼想的呢？

你會覺得自己的命運就要任憑別人擺布了嗎？還是你會認為自己內心世界仍處於自由的狀態，沒有任何人可以剝奪？

試著問問自己的答案傾向於哪種，然後我們就可以來繼續討論什麼是責任心。

在我的定義裡，責任心就是對於他人與所處環境，都不會僅是抱持著或埋怨或怨懟的消極態度，而是讓自己隨時主動積極，能夠隨時採取行動，只要機會一來，就隨時準備突破僵局─這就是責任心。

沒有責任心的人，會把不想做事情的原因，歸咎於天氣太熱或太冷，無論怎樣都會有理由。

《郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄》。圖/時報出版提供

有責任心的人，不管天氣如何，甚至是外在環境多麼艱難，都不會影響他做事情的動能。就算環境惡劣、幾近於絕望，他們仍願意積極面對，不放棄任何一絲可能的機會。

責任心，就是不把一切歸咎於環境或他人，命運是掌握在自己手裡的，你們認同我的定義嗎？

(本文摘錄自《郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄》，時報出版，未經同意禁止轉載。)