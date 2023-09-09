沒人天生窮命！郭董憶第一次赴美做生意「住便宜小旅館、喝免費湯果腹」

接受訓練，追求磨練

人沒有天生的窮命和賤命，只有你以什麼樣的心態來磨練自己。

曾經有記者問我，第一次拎著包包、 踏上美國做生意時，不會覺得恐懼嗎？

我回答他：說不怕是騙人的。但當你要去做一件事情的時候，你的執著和冒險犯難的精神，很重要。

這是我記憶很深的故事：我到美國去的時候，當時朗訊還是AT&T的一部分。我去朗訊總部，當然坐的是經濟艙，是最便宜、半夜飛的「紅眼機票」，時間都是定死的；住最便宜的旅館，而且，我還不會開車。

抵達紐澤西，剛好是禮拜五早上。下午，代理商帶我們去拜訪AT&T的交換機部門，誰知道，國外大公司星期五下午通常都不太工作的。對方的採購說，我今天雖然見你，但是我家裡還有事，你要做我的生意，最好星期一再來。於是，我的代理商就把我送回旅館。

沒有車，也沒人理，我就被困在旅館。我這個人習慣工作，結果突然多出快三天的空檔，又不敢打電話回台灣工廠交代事情，因為電話費很貴啊！為了應付多出三天的出差費用，帶的旅行支票不夠，所以我一天只能吃一餐，到了晚上肚子餓，我發現旅客的接待室內，竟在每天的晚餐之前，會提供一些免費的巧達湯（Clam chowder）及小餅乾球，這成為我最好的晚餐。

餓的人頭腦比較清楚。我當時就在那裡，把我們美國拓展的計畫在三天之內完成了。星期一的時候，我去見採購，他們又說慣例上星期一是不見廠商的。直到星期二，採購才給了我兩張藍圖，要我回去估價。我花了這麼久的時間，最後只拿到兩張藍圖，這說明了要做美國大廠的生意有多不容易！

後來我決定，在美國跑生意不找代理商，而是僱了個外國員工跟著我一起跑。我曾走遍美國三十二個州，到處去跑訂單。

每次我跑完訂單後回到台灣，我聘請的外國員工都要請一個星期的長假。我有一次忍不住問他：「你為什麼要請一個星期的假呢？」他回答：「跟你出差太累了，我要在家裡休息一個禮拜才能恢復體力，如果不這樣做，我一定會昏倒在辦公室。」

《郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄》。圖/時報出版提供

這個外國員工跟著我跑，除了負責開車，我也可以順便和他練習英文。我們常常是下午六點之後出發，開數小時的車到另一個城市，準備第二天拜訪客戶。所以我對美國高速公路旁的連鎖餐廳Danny’s非常熟悉，連菜單我都會背。住在一晚十六塊美金的汽車旅館，都是晚上十一點後check-in，開銷非常省。

我一回台，外國員工要請一個星期的假，但是，我一飛回來就立刻上班了，這都是練出來的。

人沒有天生的窮命和賤命，只有你以什麼樣的心態來磨練自己。

(本文摘錄自《郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄》，時報出版，未經同意禁止轉載。)