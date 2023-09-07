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郭董喊「不要炒房」 當年沒炒地皮...才有資金成就鴻海帝國

時報出版／ 文‧郭台銘
鴻海創辦人郭台銘日前舉行新書發表會。記者余承翰攝影／報系資料照
鴻海創辦人郭台銘日前舉行新書發表會。記者余承翰攝影／報系資料照

不要炒房

行所當行，為所當為，共同致力於一個更公正更良善的美好社會。

我想再與各位說一則我自己的故事。

一九七四年，二十四歲的我正式創業，頭幾年，公司一直在生存線上掙扎，經歷一路上的跌跌撞撞，直到一九八一年，我們成功開發出連接器產品。一九八二年，公司正式更名為「鴻海精密工業」。

八○年代初的台灣，房地產還不算是一個熱門的投資標的，政府打房甚至使預售屋成交量不足三成。直到一九八五年的十信事件與國信事件，造成民間游資轉入房地產，加上暫緩課徵空地稅、股市反彈等等的因素，當時很多台灣熱錢都集中在房地產。

我認識很多開工廠的老闆，都把錢拿去買地，翻好幾倍，大概是嘗到了甜頭，很多人紛紛改做房地產。也有房地仲介找上我，想賣地給我，那時我雖賺了一點錢，但若買了地，就無法買工廠的機器與設備。我最終選擇按計畫向日本買了機器設備，而不是投資房地產。儘管多少有點懷疑自己，畢竟我買了設備，但做了很長的時間，仍比不上別人的代工品質。

不過我從來沒有後悔。因為有了自己的模具工廠，我們團隊逐漸擁有研發能力，並在一九八五年後，因為專注於個人電腦的連接器，陸續擁有世界級電腦客戶的大訂單，也才有後來的鴻海帝國。

我二十四歲創業，到三十八歲才買房子，中間都是租屋。直到小孩上小學的時候，我才用銀行貸款的錢，買了第一間房子。

不管是在台灣，還是在世界各地，我也不靠投資房地產賺錢，

旗下集團也沒有進軍房地產領域，而是持續把資金投入在尖端的技術、研發創新的科技與策略，並大量地培養產業人才。

我從來就對炒地皮沒有任何的興趣，我認為在地球的每一個人都有住的權益，居住的權利不應該因為貧富差距而有所區別，房屋的價格更不應該被漫天哄抬。

看著台灣絕大多數的年輕人都買不起房子，我是憂心忡忡的。

《郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄》。圖/時報出版提供
《郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄》。圖/時報出版提供

我將這個故事放在這本小書的最後一則，主要是這則備忘錄帶有我的執念。

賺錢的方式有很多種。我期許你們在賺錢之餘，都能夠肩負起每一位公民該有的社會責任。

我邀請你們與我一同攜手合作，行所當行，為所當為，共同致力於一個更公正更良善的美好社會。

與你們握手！

(本文摘錄自《郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

郭台銘 鴻海 炒房 房地產

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