他抱怨新人跟主管對罵害考績差 網看細節全不挺：也太奴！

在公司遇到不合理的對待時，有些人會勇於抗爭，有些人則會為錢忍讓，日前有位上班族抱怨，部門主管很愛狂罵人，但新同事看到有人被罵時，就會馬上跳出來袒護大家，幾次之後主管不再罵人，反而是把大家考績打低分，做錯事也直接上報，讓他氣炸指出「考績差每個月少領好幾千」，文章曝光後，網友反不挺他。

日前一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文指出，新同事每次看到有人被主管狂罵，就會跳出來跟主管對罵，幾次之後主管就不再罵人，可是他對下屬的態度也改變了，大家的考績從每個月B+，變成只有幾個人可以達到B+，有人做錯主管也直接上報，不會幫忙掩護，而且做錯事的人直接考績變成B-，如果錯兩三次的話直接變成C+。

原PO氣炸指出，新同事以為自己很受歡迎，認為主管不罵人是自己的功勞，但他認為「被罵又不會少一塊肉，但是考績被打低就會月薪少好幾千，原本計畫領完年終去日本泡湯，照現在看來這行程要沒了」。

文章曝光後，網友全不挺原PO「好奴喔，活該窮」、「都出社會了，怎麼不說自己做錯事，才導致考績變差？」、「人家敢反抗，你們不敢，你們這些勞工該覺醒了，不要奴下去了」、「做正確是工作基本態度而已，一直犯錯被打低考績，還敢大聲講」、「為什麼不把重點放在精進工作？人家是幫你們，還要罵別人喔，靠著考績B+過活也很可悲」、「也太奴了，所以如果主管給你A+你就更甘願加班嗎？」、「你不要犯錯就不會被扣錢了啊」。