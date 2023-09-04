影／移工聯盟控訴私人仲介制度 讓移工深陷被剝削的環境

邊境解禁後，私人仲介一貫的遊走在雇主與移工之間，藉由握有雇主的配額與資訊的壟斷，為獲取最大利潤下，報復性引進移工及非法超收仲介費、買工費，造成國內移工轉換困難，進而造成失聯移工率逐漸攀升的現象。

台灣移工聯盟上午在勞動部前舉行「繳錢給仲介 不如燒給好兄弟」記者會，控訴勞動部設計的私人仲介制度，就像餓鬼一樣，讓移工深陷在被仲介剝削的環境中，要求台灣政府負起應負的責任，廢除私人仲介制度，實行政府對政府直接聘僱制度。 台灣移工聯盟上午在勞動部前舉行「繳錢給仲介 不如燒給好兄弟」記者會，控訴勞動部設計的私人仲介制度，就像餓鬼一樣，讓移工深陷在被仲介剝削的環境中，要求台灣政府負起應負的責任，廢除私人仲介制度，實行政府對政府直接聘僱制度。記者林伯東／攝影 台灣移工聯盟上午在勞動部前舉行「繳錢給仲介 不如燒給好兄弟」記者會，控訴勞動部設計的私人仲介制度，就像餓鬼一樣，讓移工深陷在被仲介剝削的環境中，要求台灣政府負起應負的責任，廢除私人仲介制度，實行政府對政府直接聘僱制度。記者林伯東／攝影 台灣移工聯盟上午在勞動部前舉行「繳錢給仲介 不如燒給好兄弟」記者會，控訴勞動部設計的私人仲介制度，就像餓鬼一樣，讓移工深陷在被仲介剝削的環境中，要求台灣政府負起應負的責任，廢除私人仲介制度，實行政府對政府直接聘僱制度。記者林伯東／攝影 台灣移工聯盟上午在勞動部前舉行「繳錢給仲介 不如燒給好兄弟」記者會，控訴勞動部設計的私人仲介制度，就像餓鬼一樣，讓移工深陷在被仲介剝削的環境中，要求台灣政府負起應負的責任，廢除私人仲介制度，實行政府對政府直接聘僱制度。記者林伯東／攝影