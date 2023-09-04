勞團籲調漲薪資 最低工資儘速立法

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「調漲最低工資應該有法源依據，應儘速制定《最低工資法》！」勞團4日召開記者會，呼籲政府應儘速制定《最低工資法》。台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋表示，台灣民生物資大漲，透過委員會協商漲幅並不夠，應該依據民生物價通膨等指標，制定《最低工資法》調整基本工資，符合社會觀感。

調工資要有法源

楊書瑋指出，8日將是蔡政府最後一次召開基本工資審議委員會，他們肯定蔡政府連續7年調漲基本工資，過去資方曾不滿基本工資恐造成產業出走、失業率上升，但連續7年調漲並沒有發生這種狀況，資方近年來也沒那麼排斥調升基本工資，還認為可以解決缺工問題。

但他提到，蔡總統2016年競選總統時曾提出要制定《最低工資法》，就是現行的《基本工資審議辦法》法律位階過低，無法讓社會有感，加上台灣CPI雖僅有2.44%，但民生物資相關超過4%，這恐導致低薪者的基本生活開銷大增，應該制定《最低工資法》，以各類客觀指標調整基本工資。

超過200萬人投保

「除了移工，台灣有超過200萬人投保基本工資！」政大社工所副教授蔡培元指出，台灣仍有20%左右勞工是投保基本薪資，因此持續提升基本工資有助保障勞工權益；此外，提高基本工資也可以拉開領福利的差距，減輕社會福利負擔，促進民眾找工作，台灣近10年勞參率都有增加、失業率也逐漸減少。

全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉直言，台灣CPI連續22個月超過2%，台電也在4月調漲電費，台灣有99%能源是從國外進口，因此物價受到國際能源價格影響會很持久，盼政府能擴大基本工資的調升幅度，讓領基本工資者能維持基本的購買力。

盼調到3萬元

台北市產業總工會理事長邱奕淦也說，台灣過去曾於1997年到2007年沒有調整基本工資，蔡總統2016年競選時曾喊出基本工資要漲到3萬元，目前看來似乎不可能，但軍公教在民國80年曾調薪13%，而26400元到3萬也是差13%，呼籲政府要有魄力達成當初的競選目標。

【更多精采內容，詳見 】